Biznes i technologie

PKO BP: w maju pierwszy raz od 14 miesięcy ceny konsumpcyjne ogółem nie rosły

Autor: PAP

Data: 31-05-2023, 12:00

W maju pierwszy raz od 14 miesięcy ceny konsumpcyjne ogółem nie rosły - wskazali analitycy PKO BP. Dodali, że spadek inflacji w maju był silniejszy od oczekiwań. Główne źródło obniżenia inflacji to ceny paliw, które spadły trzeci miesiąc z rzędu, a skala spadku przyspieszyła do -4,8 proc. m/m i do -9,5 proc. r/r.