Jednocyfrowa inflacja zostanie odnotowana w danych za wrzesień, a w sierpniu będzie jeszcze nieznacznie powyżej 10 proc. rdr - prognozują analitycy PKO BP. Według nich, przez kolejne pół roku inflacja CPI obniży się o 3,5 pp, do ok. 8 proc. w ujęciu rocznym.

W piątek Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu br. wzrosły rdr o 11,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się. Odczyt był zgodny z szacunkiem flash.

Eksperci PKO BP zwrócili uwagę, że czerwiec przyniósł "kontynuację szybkiego spadku inflacji". Dodali, że "inflacja CPI w porównaniu do szczytu z lutego obniżyła się już o 6,9 pp". Zaznaczyli, że w czerwcu do spadku inflacji przyczyniły się wszystkie główne kategorie. "Do szybkiej dezinflacji towarowej stopniowo dołącza dezinflacja po stronie usług" - stwierdzili.

Zmiany cen żywności, jak podkreślili analitycy PKO BP, wracają do przedpandemicznego wzorca sezonowego - w czerwcu spadek cen objął większość głównych kategorii żywnościowych. "Roczna dynamika cen żywności obniżyła się do 17,7 proc. z 18,9 proc. w maju" - wskazali. Produktami, w przypadku których dezinflacja jest najbardziej dostrzegalna, są oleje i tłuszcze. Niższe niż rok temu są ceny drobiu (-0,4 proc. rdr) - dodali.

Bank oczekuje dalszej dezinflacji żywnościowej, śladem zmian cen na rynkach rolnych. "Średnioterminowo inflacja żywnościowa pozostanie jednak podwyższona, głównie ze względu na presję ze strony kosztów energii, pracy oraz czynników klimatycznych" - podkreślili analitycy.

W ich ocenie inflacja bazowa "powinna kontynuować drogę w dół". Jak wskazali, w czerwcu wyniosła 11,1 proc. rdr wobec 11,5 proc. rdr w maju. "Jej spadek odzwierciedla czynniki statystyczne, słabnące efekty drugiej rundy szoku energetycznego i osłabienie popytu" - wyjaśnili.

Według ekspertów banku, okres najszybszych spadków inflacji jest już za nami. "Przez kolejne sześć miesięcy inflacja CPI obniży się +tylko+ o 3,5 pp, do ok. 8 proc. rdr w grudniu" - wskazali.

Według szacunków PKO BP "jednocyfrowa inflacja (jeden z warunków rozpoczęcia obniżek stóp procentowych przez RPP) zostanie odnotowana w danych za wrzesień, a w sierpniu inflacja będzie jeszcze nieznacznie powyżej 10 proc. rdr".