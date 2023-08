Biznes i technologie

PKO BP: zaczyna się poprawiać sytuacja finansowa konsumentów

Autor: PAP

Data: 22-08-2023, 14:43

Sytuacja finansowa konsumentów zaczyna się poprawiać; znajduje to odzwierciedlenie we wzrostach wskaźników koniunktury konsumenckiej - ocenili analitycy PKO BP odnosząc się do wtorkowych danych GUS.