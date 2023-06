Wprowadzamy do swojej oferty kolejne usługi pozabankowe - poinformował we wtorek PKO Bank Polski. Wskazano, że w serwisie internetowym iPKO i w aplikacji mobilnej IKO dostępne są już trzy kolejne usługi, takie jak konsultacje lekarskie przez internet czy ochrona przed cyberzagrożeniami.

Jak napisano w komunikacie, PKO Bank Polski, jako pierwszy bank w Polsce, rozwija system usług pozabankowych w formie ogólnodostępnego i łatwego API. W ten sposób chce poszerzyć ofertę (pochodzących spoza podstawowej działalności) dostępną w aplikacji mobilnej IKO i serwisie internetowym iPKO. Bank planuje m.in. współpracę z kolejnymi dostawcami z branż audiobooków, obsługi nieruchomości czy z serwisami streamingowymi, by dostarczać klientom nowe usługi cyfrowe. "Dostawcy będą mogli w łatwy sposób połączyć się z bankiem, dzięki innowacyjnej Platformie usług dodatkowych. Usługi VAS to element realizacji strategii banku przyjętej pod koniec ubiegłego roku, która zakłada nowoczesną akwizycję klientów i rozwój usług pozabankowych" - napisano.

Przypomniano, że za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO i serwisu internetowego iPKO klienci mogą załatwiać sprawy urzędowe, doładować telefon, kupić bilety komunikacyjne czy zapłacić za parkowanie lub przejazd autostradą. Podano, że we wszystkich kanałach bankowości elektronicznej bank sprzedaje miesięcznie ponad 1,5 mln doładowań telefonów. Dynamicznie rośnie także sprzedaż biletów parkingowych (o ok. 8 proc. miesięcznie) i autostradowych. Dużym zainteresowaniem cieszą się także karty podarunkowe (najszybciej rośnie sprzedaż Spotify, PaySafeCard, Empik GO i Xbox) oraz raporty i alerty BIK. Z danych PKO Banku Polskiego wynika, że obecnie klienci kupują średnio 3,5 mln usług dodatkowych miesięcznie.

"Rozwój kanałów cyfrowych i nowe technologie dają zupełnie nowe możliwości tworzenia oferty dopasowanej do stylu życia klientów. Banki, dzięki wiedzy na temat możliwości finansowych i skłonności zakupowych klientów, mają wyjątkową pozycję na rynku i mogą oferować usługi odpowiadające na ich konkretne potrzeby. Rozwój usług dodatkowych to element naszej strategii i ważna przewaga konkurencyjna, dzięki której chcemy oferować klientom zupełnie nową wartość. Jestem przekonana, że VAS-y są przyszłością bankowości, pozwolą nam odpowiadać na zmieniające się potrzeby konsumentów, a docelowo spowodują wzrost bazy młodych klientów" - powiedziała cytowana w informacji dyrektor pionu strategii i transformacji cyfrowej w PKO BP Katarzyna Dziwulska,

W komunikacie podano też, że PKO BP poprzez swoją spółkę zależną PKO Finat udostępnił innowacyjną Platformę usług dodatkowych PKO w chmurze, w formie API, za pomocą którego zewnętrzni dostawcy będą łączyć się z systemami Finat, a za ich pośrednictwem - banku. Wskazano, że Platforma pozwala w powtarzalny sposób dodawać kolejne niefinansowe usługi i produkty, a także umożliwia różne modele płatności, w tym opłatę jednorazową i subskrypcyjną oraz sposoby sprzedaży - pojedynczo lub w pakiecie.

"Rozwiązanie technologiczne, które zastosowaliśmy, aby ułatwić dostawcom podłączenie się z produktem lub usługą do naszego systemu, jest unikalne na skalę światową" - wskazał dyrektor biura rozwoju usług dodanych i E-commerce w PKO BP. Wyjaśnił, że dzięki otwartej platformie API w chmurze, integracja z bankiem nie wymaga dużych nakładów finansowych i trwa zaledwie kilka tygodni. "Dzięki naszemu programowi Let's fintech dajemy wybranym startupom także możliwość sfinansowania kosztów integracji. Dzięki skali naszej działalności i dostępie do 11 mln potencjalnych klientów stanowimy nowy rynek zbytu dla ich produktów i usług, przy zdecydowanie mniejszych kosztach pozyskania klienta" - dodał.

W ramach usług dodatkowych, wdrożonych poprzez nową Platformę usług dodatkowych w serwisie internetowym iPKO i w aplikacji mobilnej IKO dostępne są już 3 kolejne usługi: Telemedycyna czyli konsultacje lekarskie przez internet, "Bezpiecznie w Internecie" (ochrona przed cyberzagrożeniami) i "Bezpieczny Ekran" (ubezpieczenie ekranu smartfona).