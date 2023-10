Biznes i technologie

PKO PB: wzrost wynagrodzeń realnych przyspieszył we wrześniu do 2,5 proc. r: r.

Autor: PAP

Data: 19-10-2023, 13:25

Wzrost wynagrodzeń realnych przyspieszył we wrześniu do 2,5 proc. r/r. - wskazali analitycy PKO BP, odnosząc się do czwartkowych danych GUS. Ekonomiści PKO BP spodziewają się, że w IV kw. br. dynamika płac utrzyma się na solidnym, dwucyfrowym poziomie.