Agencja ratingowa Fitch utrzymała długoterminowy rating dla PKP Intercity w walucie krajowej i obcej na poziomie BBB+ - poinformował kolejowy przewoźnik w piątkowym komunikacie.

fot.: romankrykh/Adobe Stock/PTWP

Jak wskazano, potwierdzenie pozytywnej oceny spółki to efekt silnych relacji ze Skarbem Państwa, którego rating określany jest na poziomie A-. Na ocenę wpływ miała również realizacja usług publicznych w ramach umowy PSC, która zapewnia pokrycie kosztów oraz rozsądny zysk. Gwarantuje także możliwość pozyskania finansowania zewnętrznego na kolejne inwestycje taborowe i infrastrukturalne oraz zapewnia rekompensatę wzrostu kosztów (m.in. energii trakcyjnej).

Agencja Fitch wskazuje, że istotnym czynnikiem wpływającym na rating będzie dalszy wzrost przychodów operacyjnych przewoźnika. Będzie to możliwe - jak podano - przy dalszym dynamicznym wzroście liczby pasażerów w kolejnych latach. Jednym z kluczowych czynników zwiększenia popularności przewozów kolejowych będą dalsze inwestycje w zakup i modernizację taboru, które przełożą się na wzrost komfortu podróżnych.

"PKP Intercity ma silne, stabilne podstawy rozwojowe. Potwierdzają to nasze wyniki finansowe, spójna i ambitna strategia oraz silny partner w postaci Skarbu Państwa. (...) Pozycja rynkowa PKP Intercity jest stabilna - co widzą również nasi partnerzy biznesowi. Wierzymy, że utrzymany poziom ratingu pozwoli spółce na dostęp do optymalnych źródeł finansowania kolejnych inwestycji" - skomentował cytowany w komunikacie członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych Artur Resmer.

PKP Intercity to polski międzyregionalny przewoźnik kolejowy. Zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Przewoźnik oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP).