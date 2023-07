Biznes i technologie

PKP Intercity odebrało sześć z 12 pociągów typu Flirt od Stadlera

Autor: PAP

Data: 04-07-2023, 09:41

PKP Intercity odebrało sześć z 12 pociągów typu Flirt od Stadlera z wartego ponad 1 mld zł kontraktu - poinformował kolejowy przewoźnik we wtorkowej informacji prasowej. Pozostałe składy mają trafić do przewoźnika do końca tego roku.