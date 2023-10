Spółka PKP Intercity ogłosiła przetarg na prace projektowe dotyczące rozbudowy bocznicy kolejowej w Lublinie. Po zakończeniu inwestycji zatrudnienie wzrośnie z 250 do 400 osób – poinformował we wtorek kolejowy przewoźnik.

We wtorkowym komunikacie PKP Intercity podkreśliły, że rozbudowa stacji postojowej w Lublinie niemal podwoi jej zatrudnienie i zwiększy możliwości obsługi taboru. Jak podano, po przeprowadzeniu inwestycji planowane jest wykonywanie przeglądów wagonów i lokomotyw, co - jak oceniono - odciąży bocznicę na warszawskim Grochowie. Nowa bocznica zostanie także przystosowana do obsługi nowoczesnych pojazdów takich jak składy typu push-pull.

"Za miliardowymi inwestycjami w tabor muszą iść inwestycje w zaplecza techniczne. Dzięki kolejnym, nowoczesnym stacjom postojowym możliwe staje się utrzymanie naszych pojazdów w najwyższym standardzie. Nowe bocznice to również kolejne miejsca pracy dla mieszkańców Lublina i okolic" - zaznaczył cytowany w komunikacie wiceprezes zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz.

Inwestycja obejmuje powstanie m.in. hali utrzymania wraz z zapleczem administracyjno-warsztatowym, posterunek rewidencki, drogi technologiczne, sieć trakcyjna. "Zrealizowanych zostanie także szereg prac modernizacyjnych, związanych z oświetleniem, punktami grzania 3kV czy instalacją wodną. Inwestycja pozytywnie wpłynie również na warunki pracy w bocznicy. Renowacji ulegną bowiem zaplecza techniczno-magazynowe, jak również socjalne" - podano w informacji prasowej.

Do 2030 roku spółka PKP Intercity zainwestuje 2,6 mld zł w stacje postojowe i zaplecza techniczne; będzie wówczas dysponować 20 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi oraz 32 punktami do przygotowania pociągów w zakresie utrzymania czystości w obiektach udostępnionych PKP Intercity.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.