PKP Intercity: pociągiem z Krakowa do Warszawy mamy dojechać w nieco ponad 2 godz.

Autor: PAP

Data: 08-08-2023, 11:50

PKP Intercity zapowiada skrócenie czasu przejazdów najszybszych pociągów. Od 3 września przejazd z Krakowa do Warszawy zajmie 2 godz. i 10 min. Z kolei najszybszy pociąg trasę z Krakowa do Gdańska pokona w 4 godz. i 50 min - poinformował we wtorek kolejowy przewoźnik.