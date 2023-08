W długi weekend sierpniowy z połączeń PKP Intercity skorzystało ponad 1,2 miliona pasażerów, czyli o 300 tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku – poinformowała w czwartkowym komunikacie spółka PKP Intercity.

"W długi weekend sierpniowy z połączeń PKP Intercity skorzystało ponad 1,2 miliona pasażerów. To o 300 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku" - poinformowała spółka. Dodała, że to najwyższy wynik w jej historii.

Dniem z najwyższą frekwencją okazał się piątek 11 sierpnia - wówczas PKP Intercity przewiozły blisko 254 tys. osób. Dodano, iż każdego dnia podczas długiego weekendu z usług przewoźnika korzystało średnio ponad 244 tys. osób.

Zgodnie z komunikatem spółki, od stycznia do lipca br. do pociągów przewoźnika wsiadło blisko 38 mln pasażerów. "Powyższe dane wskazują, że spółka ma szansę przewieźć do grudnia ponad 60 mln osób" - oceniono.

Jak podkreślono, PKP Intercity w okresie 11-15 sierpnia wzmocniło 147 pociągów dodatkowymi 175 wagonami, a na tory wyjechały dwa dodatkowe spalinowe zespoły trakcyjne. Dłuższe składy pojawiły się na trasach pomiędzy największymi aglomeracjami oraz w połączeniach do największych ośrodków turystycznych, takich jak Trójmiasto, Olsztyn, Ustka, Kołobrzeg czy Świnoujście.

PKP Intercity jest największym polskim operatorem kolejowym, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju. Łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia podróżowanie po Europie.