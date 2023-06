Biznes i technologie

PKP PLK: od niedzieli wakacyjny rozkład jazdy pociągów - będą nowe połączenia

Autor: PAP

Data: 10-06-2023, 08:26

Od niedzieli, 11 czerwca, wznowione będzie połączenie pociągów z Wieliszewa do Zegrza, z Ostrołęki do Chorzeli oraz ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju; skróci się czas podróży m.in. z Warszawy do Radomia i z Krakowa do Bielska-Białej - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.