Spółka PKP PLK unieważni wybór wykonawcy i odrzuci najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę linii kolejowych przez Katowice z przebudową stacji Katowice - poinformowała spółka. To efekt wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, do której wpłynęły dwa odwołania od wyboru wykonawcy przez PLK.

Chodzi o największe, warte co najmniej 4 mld zł zamówienie w ramach przebudowy połączenia kolejowego od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach. Na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zakładana jest rozbudowa tamtejszych linii kolejowych z dwóch do czterech torów - pod kątem oddzielenia ruchu aglomeracyjnego.

W przetargu tym, w którym latem wybrano ofertę konsorcjum polskiej firmy Intercor i chińskiej Stecol, pod koniec sierpnia br. do KIO wpłynęły dwa odwołania - firm Budimex oraz Torpol. Zgodnie z procedurami dalsze działania zależały od rozpatrzenia odwołań przez KIO i wydania przez Izbę wyroku.

Jak poinformowała PAP Katarzyna Głowacka z biura prasowego PLK, KIO podjęła decyzję o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty. "Po otrzymaniu pisemnego uzasadniania wyroku KIO, PKP Polskie Linie Kolejowe dokonają unieważnienia wyboru i odrzucenia najkorzystniejszej oferty" - przekazała przedstawicielka spółki.

Przedsięwzięcie PKP PLK pod nazwą: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice" przygotowano pierwotnie pod kątem unijnego instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF - Connecting Europe Facility) na lata 2014-20.

Finansowanie z CEF w perspektywie 2014-20 wystarczyło na rozpoczęcie części prac w terenie (przebudowywany odcinek Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg) oraz na przygotowanie dokumentacji dla pozostałych odcinków. W styczniu 2022 r. PLK ogłosiły przetargi na prace na odcinkach: Tychy - Most Wisła, Zabrzeg - Zebrzydowice oraz Będzin - Katowice Szopienice Południowe.

Największy przetarg, na odcinek Katowice Szopienice - Katowice - Katowice Piotrowice (z przebudową stacji Katowice), ruszył w lutym ub. roku. Wpłynęło pięć ofert: najtańszą, za 5,576 mld zł brutto złożył Budimex, kolejne: konsorcjum Torpol i Intop Warszawa (5,748 mld zł), konsorcjum ZUE, Mota-Engil i Track Tec (5,948 mld zł), konsorcjum Intercor i Stecol Corporation (6,015 mld zł) oraz PORR i Trakcja System (6,636 mld zł brutto).

W przetargu założono przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Pod koniec sierpnia br. za najkorzystniejszą ofertę po tym etapie postępowania wybrano ofertę konsorcjum polskiej firmy Intercor (lider) i chińskiej Stecol Corporation, z ceną całkowitą 3,824 mld zł (przy budżecie zamówienia 4,005 mld zł brutto).

Oferta Budimeksu została po aukcji odrzucona na podstawie przepisu dotyczącego rażąco niskiej ceny. Oferta konsorcjum Torpolu i Intop Warszawa była po aukcji druga.

Zaprojektowana przebudowa odcinka Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice obejmuje m.in. zmianę układu dwutorowego na czterotorowy od Katowic Szopienic Płd. do Katowic Ligoty wraz z wyjazdem w kierunku Chorzowa Batorego. Obok rozbudowy linii przewidywana jest budowa modernizacja istniejących stacji i przystanków oraz budowa nowych.

Zmodernizowane mają zostać stacje Katowice Zawodzie, Katowice i Katowice Ligota; powstać mają nowe przystanki: Katowice Uniwersytet (w rejonie ul. Paderewskiego), Katowice Akademia (ul. Damrota/Francuska) i Katowice Kokociniec (ul. Szadoka). Obecny przystanek Katowice Brynów ma zostać przesunięty w rejon autostrady A4.

Modernizacja ma objąć łącznie 14 peronów, na nowych przystankach ma powstać siedem nowych. Zakładana jest likwidacja pięciu przejazdów kolejowo-drogowych. Przebudowa układu torowego ma objąć ogółem 85,16 km toru pojedynczego, modernizacja sieci trakcyjnej planowana jest na łącznej długości 133,2 km. Ogółem zmodernizowanych ma też zostać 140 obiektów inżynieryjnych. Termin realizacji prac określony jest na 48 miesięcy.

Aukcje elektroniczne zapowiadano też w przypadku pozostałych postępowań projektu CEF na terenie woj. śląskiego. Aukcję przeprowadzono (wraz z wyborem wykonawcy) dla odcinka Tychy - Most Wisła. Przy budżecie zamówienia 1,154 mld zł brutto, aukcję z ceną 1,119 mld zł brutto wygrała krakowska firma PNiUIK, jednak po ponownym wyborze pod koniec kwietnia br. za najkorzystniejszą uznano minimalnie droższą ofertę Budimeksu.

Dla odcinka Będzin - Katowice Szopienice Południowe najkorzystniejszą ofertę wybrano w grudniu ub. roku. Przy budżecie 980 mln zł brutto po aukcji zaakceptowano cenę 966 mln zł zaoferowaną w aukcji przez ZUE.

W przypadku odcinka Zabrzeg - Zebrzydowice sześć ofert w pierwszym etapie postępowania otwarto w kwietniu br. Przy budżecie 2,342 mld zł brutto, najniższą cenę, 2,054 mld zł brutto, zaoferowało konsorcjum Trakcji, PPM-T i Alstom ZWUS.

W lipcu ub. roku PKP PLK informowały o otrzymaniu do modernizacji odcinków linii kolejowych w woj. śląskim: Będzin - Katowice Szopienice Płd., Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice i Tychy - Most Wisła 937 mln euro dofinansowania z instrumentu CEF. Dofinansowanie wynosi 85 proc. oszacowanej wcześniej wartości zadań.