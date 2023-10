PKP Polskie Linie Kolejowe zamówiły w piątek przebudowę magistrali kolejowej E65 ‎na odcinku ‎Tychy – Most Wisła (Goczałkowice-Zdrój). Prace za ponad 960 mln zł netto ma wykonać do końca 2027 r. Budimex.

To jedno z kilku zamówień w ramach przebudowy połączenia kolejowego od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach. Na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zakładana jest rozbudowa tamtejszych linii kolejowych z dwóch do czterech torów - pod kątem zwiększenia przepustowości poprzez oddzielenie ruchu aglomeracyjnego.

Przedsięwzięcie PKP PLK pod nazwą: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice" przygotowano pierwotnie pod kątem unijnego instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF - Connecting Europe Facility) na lata 2014-20.

Finansowanie z CEF w perspektywie 2014-20 wystarczyło na rozpoczęcie części prac w terenie (przebudowywany odcinek Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg) oraz na przygotowanie dokumentacji dla pozostałych odcinków. W styczniu 2022 r. PLK ogłosiły przetargi na prace na odcinkach: Tychy - Most Wisła, Zabrzeg - Zebrzydowice oraz Będzin - Katowice Szopienice Południowe.

Postępowania uwzględniały przeprowadzenie aukcji elektronicznych. Dla odcinka Tychy - Most Wisła, przy budżecie zamówienia 1,154 mld zł brutto, aukcję z ceną 1,119 mld zł brutto wygrała krakowska firma PNiUIK. Jednak po ponownym wyborze pod koniec kwietnia br. za najkorzystniejszą uznano minimalnie droższą ofertę Budimeksu, z którym teraz zawarto umowę.

Jak skomentował, cytowany przez PLK, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, podpisanie umowy to "kolejny krok w stronę nowej, lepszej przyszłości dla regionu"

"Przebudowa magistrali kolejowej E65 na odcinku Tychy - Most Wisła to inwestycja, która otworzy nowe możliwości rozwoju i integracji. Będzie to też szansa na poprawę dostępności i infrastruktury transportowej, czego efektem będzie wzrost gospodarczy i podniesienie jakości życia mieszkańców" - uściślił Adamczyk.

Zgodnie z informacją PLK zakres tej zaprojektowanej już inwestycji obejmuje realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację zabudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych ‎sieci ‎telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem dla nich usług pogwarancyjnych.

Zmodernizowane zostaną perony na stacjach i przystankach: Tychy Żwaków, Kobiór, Piasek, Pszczyna i Goczałkowice, wraz z dojściami uwzględniającymi dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Planowana jest wymiana ok. 56 km sieci trakcyjnej i 48 km torów oraz przebudowa 17 obiektów inżynieryjnych i 7 przejazdów kolejowo-drogowych.

Efektem modernizacji linii na odcinku Tychy - Most Wisła będzie zwiększona przepustowość, a także sprawniejszy przejazd pociągów na trasie z Tychów przez Pszczynę do Goczałkowic-Zdroju. Prędkość pociągów towarowych ma zostać podniesiona do 120 km/h, a pasażerskich do 160 km/h. Zakończenie prac na odcinku Tychy - Most Wisła jest planowane do końca 2027 r.

Aukcje elektroniczne zapowiadano też w pozostałych postępowaniach projektu CEF na terenie woj. śląskiego. Dla odcinka Będzin - Katowice Szopienice Południowe najkorzystniejszą ofertę wybrano w grudniu ub. roku. Przy budżecie 980 mln zł brutto po aukcji zaakceptowano cenę 966 mln zł brutto zaoferowaną w aukcji przez spółkę ZUE.

6 października br. spółka ZUE podała, że podpisała z PKP PLK umowę na wykonanie zamówienia dotyczącego odcinka Będzin - Katowice Szopienice Południowe. Wartość kontraktu wynosi 785,1 mln zł netto, a termin realizacji zadania ustalono na 44 miesiące - podała spółka w komunikacie. PLK nie informowały o tej umowie.

W przypadku odcinka Zabrzeg - Zebrzydowice sześć ofert w pierwszym etapie postępowania otwarto w kwietniu br. Przy budżecie 2,342 mld zł brutto, najniższą cenę, 2,054 mld zł brutto, zaoferowało konsorcjum Trakcji, PPM-T i Alstom ZWUS.

W największym z przetargów całego projektu, który ruszył w lutym ub. roku - na wykonawcę rozbudowy głównej linii kolejowej przez Katowice z przebudową stacji Katowice - przy budżecie zamówienia 4,005 mld zł brutto konsorcjum polskiej firmy Intercor i chińskiej Stecol zaoferowało w aukcji elektronicznej cenę 3,824 mld zł brutto.

Na początku października PLK poinformowały jednak, że po wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, do której wpłynęły dwa odwołania - firm Budimex oraz Torpol, unieważnią wybór wykonawcy i odrzucą najkorzystniejszą ofertę. Oferta Budimeksu została po aukcji odrzucona na podstawie przepisu dotyczącego rażąco niskiej ceny. Oferta konsorcjum Torpolu i Intop Warszawa była po aukcji druga.

W lipcu ub. roku PKP PLK informowały o otrzymaniu do modernizacji odcinków linii kolejowych w woj. śląskim: Będzin - Katowice Szopienice Płd., Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice i Tychy - Most Wisła 937 mln euro dofinansowania z instrumentu CEF. Dofinansowanie ustalono na 85 proc. oszacowanej wcześniej wartości zadań.