PKP SA podpisały umowę na przebudowę dworca w Otwocku - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Infrastruktury. Dodano, że wartość podpisanego z wykonawcą kontraktu wynosi prawie 21 mln zł, a całość inwestycji powinna zakończyć się pod koniec 2025 r.

Jak przekazał resort, głównym zadaniem wykonawcy będzie najpierw opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie przeprowadzenie prac budowlanych związanych z przebudową dworca.

Wskazano, że dzięki wartej 21 mln zł inwestycji pochodzący z 1910 r. obiekt w Otwocku, wzniesiony według projektu architekta Jana Fijałkowskiego, odzyska swoje historyczne piękno. Jest on wpisany do rejestru zabytków i w związku z tym przyszłe prace budowlane będą miały w dużej mierze charakter odtworzeniowy, ale dworzec zyska również wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych.

"Rozpoczęcie przebudowy historycznego dworca w Otwocku to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy powiatu otwockiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i ekologicznej infrastruktury kolejowej oraz komfort podróży na trasie do Warszawy i Lublina. Mam nadzieję, że przebudowany dworzec stanie się wizytówką Otwocka oraz ważnym punktem na mapie miasta. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznacza ponad 3 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Dworzec w Otwocku jest jedną z 37 inwestycji realizowanych w województwie mazowieckim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.