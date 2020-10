PKZOP: Olej palmowy w produktach spożywczych trudno zastąpić czymś innym, dlatego ważna jest certyfikacja

- Z uwagi na specyficzne właściwości fizykochemiczne oleju palmowego trudno jest go zastąpić zdrowszą lub bardziej przyjazną środowisku alternatywą - mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Anna Maria Prymas, Koordynatorka działań Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP), wspierająca realizowanie założeń Mapy Drogowej PKZOP przez grupy robocze.

Olej palmowy budzi duże kontrowersje nie tylko z powodu kwestii zdrowotnych, ale też z powodu tego, że ogromne plantacje oleju palmowego w Azji opierają się na wyzysku człowieka. Ekstensywna uprawa palmy olejowej prowadzi do wylesienia, grozi wyginięciem wielu gatunków zwierząt i roślin i niestety przyczynia się do łamania praw pracowniczych.

Olej palmowy jest składnikiem większości przetworzonych produktów spożywczych. Spotkać można go w margarynach, ciastkach, czekoladach, batonach, słonych przekąskach, mleku w proszku, czy pieczywie. To najczęściej stosowany olej roślinny na świecie. Jednak jego intensywna produkcja przyczynia się do degradacji środowiska. Stale rosnące zapotrzebowanie na olej palmowy oznacza konieczność pozyskiwania nowych obszarów pod plantacje. To wiąże się z wycinką wielkich obszarów lasów tropikalnych w Indonezji i Malezji, które dostarczają ok. 90 proc. produkcji oleju palmowego.

Pytana jaki wpływ ma na zdrowie człowieka olej palmowy Anna Maria Prymas zachęca do odwiedzenia strony olejpalmowy.com/kwestie-zdrowotne/, na której PKZOP odpowiada na najczęstsze pytania dotyczące procesów, jakim poddawany jest olej palmowy oraz ich wpływu na zdrowie.