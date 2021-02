Plast-Box otwiera nowe centrum magazynowo-logistyczne

Powstałe centrum spełnia funkcję hubu dla polskich marek Grupy - Stark Partner oraz Plast-Box. Będzie ono odpowiedzialne głównie za obsługę dostaw w południowo-wschodniej i centralnej części Polski. Magazyn znajduje się w Starej Wsi koło Nadarzyna u zbiegu dwóch najważniejszych arterii komunikacyjnych regionu – autostrady A2, łączącej Polskę wschodnią z zachodnią, oraz drogi ekspresowej S8, łączącej Białystok i Warszawę z Łodzią i Wrocławiem, czyli odpowiednio trzecim i czwartym największym miastem w Polsce.

- Ze względu na prężny rozwój naszych spółek poszukiwaliśmy nie tylko dużej powierzchni magazynowo - logistycznej, ale także takiej, którą moglibyśmy elastycznie zarządzać. Zdecydowaliśmy się na wynajem powierzchni w centralnej części kraju, ze względu na dogodną lokalizację i możliwość dostosowania jej do najwyższych standardów - informuje Artur R. Skonieczny, Dyrektor Handlowy Grupy Plast-Box.

Nowoczesna i większa powierzchnia magazynowa pozwoli Grupie Plast-Box na dalsze zwiększenie dostępności produktów i bardziej elastyczne reagowanie na wywołania klientów. Magazyn dysponuje pojemnością blisko 4,3 tys. miejsc paletowych w regałach wysokiego składowania.

- Rozwój Grupy wymaga również odpowiedniej infrastruktury magazynowej i sprawnej sieci dystrybucji, która docelowo pozwoli nam na szybkie dotarcie do klienta, w tzw. trybie just-in-time. Dodatkowa powierzchnia składowania w Grupie oraz jej atrakcyjna logistycznie lokalizacja jest kluczem do optymalizacji łańcucha dostaw i zbliżania nas do naszych klientów – podsumowuje Artur R. Skonieczny.

