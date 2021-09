Plast-Box startuje z platformą e-commerce dla firm z sektora B2B

Plast-Box, giełdowy producent opakowań z tworzyw sztucznych, startuje z platformą e-commerce dla firm z sektora B2B.

Portal sprzedaży internetowej B2B znajduje się w fazie testowej. Pilotaż platformy rozpoczął się od wprowadzenia do niej pierwszych 2-3 klientów spółki. Docelowo nowa platforma umożliwi partnerom Plast-Box zdalny dostęp 24/7 do kluczowych zasobów. System jest bardzo intuicyjny. Usprawnia on procesy składania zamówień, realizacji transakcji oraz kontroli dokumentów. Pozwoli również na zmianę i udostępnienie nowej oferty produktowej, dedykowanej dla wybranego odbiorcy, w czasie rzeczywistym. Gwarantuje zarządzanie zakupami i rozliczeniami oraz udostępnianie dokumentów sprzedażowych na indywidualnym koncie klienta bez zbędnej zwłoki.

Wprowadzanemu rozwiązaniu B2B towarzyszy uruchomienie przez spółkę nowej strony internetowej.

– Stawiamy na usprawnianie wewnętrznych procesów biznesowych i udoskonalanie obsługi klientów. Staramy się stale skracać dystans komunikacyjny pomiędzy nami a naszymi interesariuszami. Chcemy docierać do wszystkich z informacją o naszej ofercie jak najszybciej i jak najskuteczniej, stąd zdecydowaliśmy o odświeżeniu struktury witryny i wprowadzeniu nowych funkcjonalności – powiedział Artur R. Skonieczny, dyrektor handlowy Grupy Plast Box.