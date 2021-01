Plastikowa rewolucja w sieciach handlowych: kula u nogi czy szansa na poprawę wizerunku?

Już od lipca tego roku Polska będzie zobowiązana do rozpoczęcia selektywnej zbiórki opakowań po napojach, zgodnie z dyrektywą Single-Use Plastics. Prawo unijne jest tak skonstruowane, że bez stworzenia systemu depozytowego dla butelek PET, przedsiębiorcy będą musieli odprowadzać wysokie opłaty do UE. Jak powinien wyglądać taki system, by był jednocześnie efektywny i nie obciążał sklepów? I czy sieci handlowe mogą wykorzystać tę sytuację dla poprawy swojego wizerunku?