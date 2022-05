Płatności w sklepie: Zamiast karty uśmiech do kamery lub machnięcie ręką

Mastercard rusza z płatnościami biometrycznymi w celu przyspieszenia i poprawy jakości obsługi klientów przy kasie.

Autor: oprac. OW

Płatności w sklepie: Zamiast karty uśmiech do kamery lub machnięcie ręką, fot. shutterstock

Mastercard: nowe sposoby płacenia

Ta sama technologia, która wykorzystuje twarz lub odcisk palca do odblokowania telefonu, może teraz pomóc w przyspieszeniu obsługi przy kasie. Dzięki Biometric Checkout Program wprowadzonemu przez Mastercard, do zrealizowania płatności będziesz potrzebować tylko siebie.

Program wprowadza pierwsze w swoim rodzaju ramy technologiczne, które mają pomóc w ustanowieniu standardów dla nowych sposobów płacenia. Wprowadzony razem z nim na całym świecie zestaw norm, których przestrzegają banki, sprzedawcy i dostawcy technologii, pozwala zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas dokonywania płatności biometrycznych.

W skali globalnej 74% konsumentów ma pozytywne nastawienie do technologii biometrycznych, a do 2026 roku rynek zbliżeniowych rozwiązań biometrycznych ma osiągnąć wartość 18,6 mld USD.

— Sposób, w jaki płacimy, musi dotrzymywać kroku temu jak żyjemy, pracujemy czy prowadzimy biznes. Konsumenci muszą mieć możliwość wyboru metod płatności przy zachowaniu bezpieczeństwa — powiedział Ajay Bhalla, prezes Mastercard ds. cyberbezpieczeństwa i analizy danych.

Usprawnienie obsługi przy kasie

Uczestnicy Programu Biometric Checkout Program Mastercard zaoferują konsumentom możliwość korzystania z usług kas biometrycznych w sklepie lub w domu, za pośrednictwem aplikacji sprzedawcy lub aplikacji potwierdzającej tożsamość. Konsumenci nie będą musieli przeszukiwać swoich kieszeni lub torebek czy spowalniać kolejki do kasy. Mogą po prostu sprawdzić rachunek i uśmiechnąć się do kamery lub machnąć ręką nad czytnikiem, aby zapłacić.

System płatności można zintegrować z programami lojalnościowymi i spersonalizowanymi rekomendacjami, aby pomóc konsumentom znaleźć te produkty, którymi mogą być zainteresowani, bazując na historii wcześniejszych zakupów.

Mastercard współpracuje z partnerami, takimi jak NEC, Payface, Aurus, PaybyFace, PopID i Fujitsu Limited. Partnerstwa te mają umożliwić wprowadzenie nowych funkcji kasowych na całym świecie, wraz z możliwie małym ale kompleksowym zbiorem standardów, specyfikacji i wytycznych, dotyczących bezpieczeństwa, poziomu wydajności i ochrony danych w kontekście płatności biometrycznych w sklepach.

Pierwszy projekt pilotażowy zostanie uruchomiony w tym tygodniu w Brazylii we współpracy z Payface i St Marche. Zakłada on wdrożenie technologii Payface w pięciu supermarketach St Marche w São Paulo. Konsumenci odwiedzający te supermarkety będą mogli zarejestrować swoją twarz i informacje dotyczące płatności za pomocą aplikacji Payface, a po rejestracji po prostu uśmiechnąć się, aby zapłacić przy kasie bez użycia karty lub urządzenia mobilnego. Planowane jest uruchomienie kolejnych projektów pilotażowych na Bliskim Wschodzie i w Azji.

Kasy biometryczne to kolejny krok Mastercard w kierunku wspierania ewolucji płatności, wdrażany zaraz po szeregu niedawnych innowacji, takich jak Shop Anywhere, Enhanced Contactless (ECOS) i Cloud Point of Sale.