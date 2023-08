PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w czwartek umowę na zaprojektowanie i budowę nowego przystanku w krakowskiej Nowej Hucie – Kraków Piastów. Jak wskazał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, obiekt ten znakomicie skomunikuje północną część miasta.

Szef resortu infrastruktury, który uczestniczył w uroczystości podpisania umowy ws. inwestycji zaznaczył, że zadanie w Nowej Hucie powstanie w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, który zakłada powstanie ponad 200 przystanków kolejowych w całym kraju.

"Wszędzie tam, gdzie powstają dobre połączenia komunikacyjne rozbudowują się miasta, rozbudowują się osiedla, dlatego programem przystankowym, który zawiera ponad 200 przystanków, odpowiadamy na potrzeby Polaków i zmniejszamy wykluczenie komunikacyjne w sposób realny" - powiedział Adamczyk.

Według niego Kraków Piastów w Nowej Hucie znakomicie skomunikuje północną część miasta, która obecnie nie posiada wystarczającej liczby przystanków kolejowych, pomimo przebiegających tam szlaków kolejowych. Minister przypomniał, że w tej części miasta powstaną jeszcze dwa przystanki - Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek.

"Ta część Krakowa rozbudowuje się bardzo dynamicznie i musimy na to odpowiedzieć ważnymi inwestycjami" - zaakcentował szef resortu infrastruktury.

Jak dodał, obecnie czas przejazdu samochodem z rejonu przystanku Kraków Piastów do Dworca Kraków Główny to 40-50 minut. Po wybudowaniu obiektu pasażerowie pokonają tą trasę pociągiem w 7-8 minut. "To jest właśnie zmniejszanie wykluczenia komunikacyjnego i działanie na rzecz bezpiecznego i przyjaznego transportu" - podkreślił Adamczyk.

Członek zarządu PKP PLK Piotr Majerczak ocenił, że program przystankowy stanowi uzupełnienie największego programu inwestycyjnego realizowanego przez PLK na polskich szlakach kolejowych o łącznej wartości ponad 80 mld zł.

Według niego umowa podpisana w Krakowie dotyczy zaprojektowania i wybudowania nowego przystanku Kraków Piastów. Powstanie on w sąsiedztwie ul. Powstańców, w miejscu gdzie łączą się linie kolejowe w kierunku Kielc i Warszawy (nr 8) oraz w kierunku Podłęża (nr 95). Inwestycję zrealizuje firma Swietelsky Rail Polska za blisko 26,3 mln zł.

Zgodnie z umową wykonawca zaprojektuje i wybuduje obiekt w pełni dostępny dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Perony zostaną połączone schodami i windami z wiaduktem znajdującym się nad linią kolejową. Na peronach będą wiaty i ławki oraz tablice informacyjne i oznakowanie.

Zakończenie prac przy przystanku Kraków Piastów przewidziano na drugą połowę 2024 r.

Według zarządcy infrastruktury obiekt jest jednym z trzech nowych przystanków zaplanowanych do budowy w Krakowie w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Pozostałe dwa to: Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek. Przetargi na ich budowę PKP PLK ogłosiły w lutym br. Zgodnie z planami oba obiekty powstaną do końca 2024 r.

"Liczymy, że poprzez budowę tych przystanków, ta linia będzie jeszcze bardziej uczęszczana i tych pociągów osobowych na tę linię wróci jeszcze więcej" - zaznaczył Majerczak.

W całej Małopolsce w ramach rządowego programu przystankowego przewidziano w sumie 22 inwestycje. Wśród nich jest dziewięć nowych przystanków. Poza trzema w stolicy regionu, powstaną przystanki: Pisary, Dąbrówka, Nowy Sącz Gorzków, Nowy Sącz Dąbrówka. Z przystanków Wolbrom Zachodni i Zator Park Rozrywki podróżni mogą już korzystać od grudnia 2022 roku. Ponadto PKP PLK zmodernizuje 13 przystanków na linii kolejowej z Nowego Sącza do Krynicy.