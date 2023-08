PKP Polskie Linie Kolejowe zamówiły w czwartek opracowanie w rządowym programie Kolej Plus dokumentacji odbudowy połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami oraz dokumentacji odtworzenia alternatywnego kolejowego połączenia pasażerskiego Katowic z Tychami.

To dwa z sześciu realizowanych w programie Kolej Plus projektów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a ośmiu dotyczących woj. śląskiego. Pierwszą umowę na opracowanie dokumentacji inwestycji Kolei Plus w regionie podpisano 4 sierpnia br. - dotyczy ona odtworzenia pasażerskiego połączenia Bytomia z Rudą Chebziem.

W czwartek przedstawiciele PLK podpisali umowy dot. dwóch kolejnych inwestycji. Dokumentację odbudowy połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami ma przygotować za 11,9 mln zł (zasadnicza część zamówienia - bez nadzoru autorskiego) konsorcjum, którego liderem jest firma Fonon, a dokumentację odtworzenia alternatywnego kolejowego połączenia pasażerskiego Katowic z Tychami konsorcjum Mostów Katowice i spółki Arcadis - za 8,4 mln zł brutto.

Obecny na uroczystości w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel zaakcentował, że program Kolej Plus jest narzędziem do przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, realizowanym przez PLK w porozumieniu z samorządem jako stroną wnioskującą. Wskazał, że pierwszy z czwartkowych projektów docelowo przywróci kolej do Jastrzębia-Zdroju, a drugi poprawi warunki prowadzenia pociągów na ciągu alternatywnym Tychy - Katowice.

Wiceprezes PKP PLK Arnold Bresch zapewnił, że działania Kolei Plus są prowadzone zgodnie z harmonogramem: po podpisaniu umów o dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć spółka przygotowała materiały przetargowe i wyłoniła wykonawców dokumentacji projektowych, które powinny być gotowe w 2026 r.

Jastrzębie-Zdrój to największe miasto w Polsce bez dostępu do kolei. Projekt "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami" w programie Kolej Plus koordynuje samorząd woj. śląskiego jako lider przedsięwzięcia. Przetarg na dokumentację odbudowy połączenia do Jastrzębia-Zdroju został ogłoszony jako pierwszy w regionie, jeszcze pod koniec grudnia ub. roku.

Umowę ws. realizacji przedsięwzięcia przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i PLK podpisali na początku listopada ub. roku. Jak sygnalizowali wówczas kolejarze, szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to 475 mln zł netto. Roboty budowlane mogłyby być realizowane w latach 2026-29.

Zgodnie z założeniami projektu, który zakłada zapewnienie przez woj. śląskie oferty na trasie Jastrzębie-Zdrój - Żory - Katowice 12 par pociągów na dobę przy prognozowanym czasie przejazdu z Jastrzębia-Zdroju do Katowic 72-74 minut, prace obejmą ok. 35 km linii kolejowych, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury (po śladzie linii nr 159), w tym budowę ok. 20,6 km nowych linii.

Przełoży się to na: budowę fragmentu nowej linii oraz odbudowę części linii 159 na terenie Jastrzębia-Zdroju, a także rewitalizację istniejącego fragmentu LK159 pomiędzy Jastrzębiem-Zdrój i Żorami oraz odbudowę fragmentu linii 159 pomiędzy Żorami i Orzeszem. Zakładana jest również budowa 10 nowych punktów obsługi podróżnych (przystanków i stacji).

Inwestycja ma zostać sfinansowana w 85 proc. (kosztów kwalifikowanych) ze środków PKP PLK w ramach Kolei Plus, a w 15 proc. ze środków pochodzących z samorządów; przy czym VAT od wydatków kwalifikowanych podlega rozliczeniu przez PKP PLK. Samorządy mają pokryć, o ile się pojawią, wydatki niekwalifikowane (brutto).

Łączną kwotę wydatków kwalifikowanych oszacowano na 475,1 mln zł netto, z czego 71,3 mln zł (15 proc.) ma zapewnić woj. śląskie. Kwota ta ma zostać sfinansowana przez partnerów w częściach: 40 proc. woj. śląskie (28,5 mln zł), 25 proc. Jastrzębie-Zdrój, 10 proc. Pawłowice, 17,5 proc. Żory i 7,5 proc. Czerwionka-Leszczyny.

Pierwsze z ogłoszonych przez PLK postępowań Kolei Plus w obszarze GZM dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej (zamówienie podstawowe) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (w opcji) dla projektu "przygotowania alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142".

Projekt dotyczy przebudowanej w poprzednich latach jednotorowej linii kolejowej nr 142 Katowice Ligota - Tychy i zakłada dokończenie jej rewitalizacji ze zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu kolejowo-drogowego poprzez budowę trzech skrzyżowań dwupoziomowych zamiast przejazdów kolejowo-drogowych. Powstać ma też mijanka w Katowicach Murckach.

Dzięki przywróceniu ruchu pasażerskiego między Katowicami Ligotą a Tychami, lepszy dostęp do pociągów mają zyskać mieszkańcy południowych dzielnic Katowic: Ochojca, Murcek, Kostuchny i Podlesia. Szacowany czas przejazdu Tychy - Katowice tą trasą ma wynieść 29 min.

Zakres zamówienia dot. linii 142 obejmuje m.in. przygotowanie koncepcji programowo przestrzennej, przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej oraz projektu budowlanego, a także wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Czas przewidziany na opracowanie kompletnej dokumentacji to 32 miesiące od podpisania umowy. Wartość planowanego przedsięwzięcia dot. linii nr 142 jest wyceniana na ok. 143 mln zł netto.

Równolegle z pracami nad zamawianą dokumentacją projektową na linii 142 mają powstać zakontraktowane już przez PLK cztery przystanki pasażerskie: Katowice Kostuchna, Katowice Ochojec, Katowice Murcki, Katowice Podlesie Saska. Są one ważne m.in. wobec perspektywy pełnienia przez tę linię funkcji objazdowej podczas planowanej modernizacji głównej linii nr 137 z Katowic Ligoty do Tychów (gdzie planowana jest m.in. dobudowa drugiej pary torów dla ruchu aglomeracyjnego).

Dotychczasową przebudowę jednotorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej nr 142, łączącej katowicką stację w dzielnicy Ligota, przez dzielnice Murcki i Kostuchna, z pobliskimi Tychami i wykorzystywanej niegdyś także w ruchu pasażerskim, PLK zakończyły w 2019 r.

Celem tamtej inwestycji PLK było zwiększenie przepustowości połączenia dla ruchu towarowego oraz odciążenie w ten sposób zatłoczonego przez pociągi pasażerskie odcinka linii nr 139, czyli głównej trasy E65 między Katowicami i Tychami, na terenie GZM. Finansowane ze środków budżetowych prace kosztowały wówczas ok. 50 mln zł.