PKP Polskie Linie Kolejowe zamówiły opracowanie dokumentacji odtworzenia pasażerskiego połączenia Bytomia z Rudą Chebziem w programie Kolej Plus. Plany to m.in. budowa 5 km torów i modernizacja 4 km, a także budowa dwóch przystanków.

To jeden z sześciu realizowanych w programie Kolej Plus projektów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a ośmiu dotyczących woj. śląskiego. Zakłada odtworzenie dotychczasowego połączenia kolejowego między Bytomiem i Rudą Chebzie wraz z budową potrzebnych łącznic, dwoma przystankami Bytom ul. Zabrzańska (w rejonie dzielnicy Bobrek) i Ruda Śląska Orzegów oraz inną potrzebną infrastrukturą.

Wartą blisko 9,9 mln zł brutto (w tym 8,8 mln zł dokumentacja, a 1,1 mln zł nadzór autorski) umowę przedstawiciele PLK podpisali w piątek z konsorcjum firm Mosty Katowice i Arcadis na bytomskim dworcu kolejowym. Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel nawiązał do prowadzonej m.in. na stacji w Bytomiu modernizacji połączenia kolejowego Chorzów Batory - Nakło Śląskie (na linii kolejowej nr 131, tzw. magistrali węglowej).

Ocenił, że to zadanie "ważne, bo ono mieści się w nitce korytarza C-E 65, łączy Śląsk z morzem". "Przechodzimy do fazy realizacyjnej związanej z programem Kolej Plus, kierowanym do wszystkich, którzy zechcieli złożyć wniosek. W tej chwili mamy na liście podstawowej programu ponad 40 lat projektów, w tym osiem w woj. śląskim - łączna wartość tych projektów to ok. 2 mld zł" - przypomniał Bittel.

Jak zaznaczył, piątkowa umowa dotyczy projektowania połączenia, które poprawi funkcjonowanie linii kolejowych w ramach Bytomia, Rudy Śląskie, Zabrza, w łączności ze stolicą metropolii, Katowicami, by usprawnić ruch kolejowy i dać szansę dostępu do linii kolejowych. Podkreślił, że powstaną nowe przystanki dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniami w poruszaniu.

"Niezwykle ważne przedsięwzięcie - można powiedzieć: kolejny raz dotrzymujemy słowa, bo ogłaszając program i mówiąc, że będziemy realizowali połączenia regionalne i lokalne, wspierając połączenie aglomeracyjne, dzisiaj to już się odbywa tutaj, na ziemi śląskiej" - podkreślił wiceszef MI dziękując następnie kolejarzom prowadzącym program, wykonawcom, samorządowcom za złożenie wniosków i współfinansowanie projektów, parlamentarzystom oraz wojewodzie śląskiemu.