PLL LOT od 1 czerwca wznawiają krajowe loty pasażerskie - na razie do 8 miast

"Obserwując rozwój sytuacji na międzynarodowym rynku lotniczym, podjęliśmy decyzję o stopniowym przywracaniu połączeń pasażerskich, zawieszonych w połowie marca br. Nasz plan obejmuje kilka etapów rozłożonych w czasie najbliższych miesięcy i jest ściśle uzależniony od bieżącej sytuacji epidemicznej w Polsce oraz na świecie" - czytamy na stronie polskiego przewoźnika.

Jak poinformowano, od 1 czerwca pasażerowie będą mogli skorzystać z połączeń krajowych realizowanych na osiem lotnisk. Będą to loty: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska.

Nowa siatka połączeń obejmuje około 30 lotów każdego dnia, w godzinach uwzględniających zarówno potrzeby klientów biznesowych, jak i ruch turystyczny - dodano.

Przewoźnik dodał, że w ramach wznowionej siatki połączeń, ceny biletów w jedną stronę bez bagażu będą rozpoczynać się od 99 zł.

Jak wyjaśniono, jeśli zaplanowany lot między 15 marca a 15 czerwca został odwołany, będzie można bezpłatnie wymienić bilet na jeden z rejsów w ramach nowej siatki połączeń.

"Warunkiem jest zachowanie tej samej trasy podróży. Za skorzystanie ze zmiany otrzymasz dodatkowo kod uprawniający do 30 proc. rabatu od taryfy podczas kolejnej podróży" - czytamy na stronie.

LOT dodał, że jeśli lot został odwołany, można wybrać nową trasę lotu w ramach dostępnych połączeń krajowych - zmiana ta będzie wiązała się z ponownym przeliczeniem ceny biletu i ewentualną dopłatą różnicy zgodnie z aktualną taryfą. W przypadku konieczności dopłaty przewoźnik odliczy od wyceny 200 zł.

W przypadku jeśli mamy ważny bilet, można zmienić termin i/lub trasę swojej podróży. Jednorazowa, bezpłatna zmiana będzie wiązała się z ponownym przeliczeniem ceny biletu i ewentualną dopłatą różnicy zgodnie z aktualną taryfą. W przypadku konieczności dopłaty odliczymy od wyceny 200 zł - dodano.

LOT poinformował, że zamierza informować o zmianach w swojej siatce połączeń z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

W kolejnych etapach, przewoźnik planuje m.in. uzupełnienie siatki połączeń krajowych, a potem rozszerzenie jej o rejsy europejskie do miejsc, w których sytuacja epidemiczna na to pozwoli.