Rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski poinformował na platformie X dawniej Twitter, że ze względu na sytuację zagrożenia dla ruchu lotniczego "następujące rejsy PLL LOT w dniu 8 października zostały odwołane: LO 153/156, LO 155/LO160".

"Informacje odnośnie kolejnych rejsów będziemy przekazywać na bieżąco. Na stronie http://lot.com podajemy kontakt dla Pasażerów lecących do i z Tel-Awiwu" - dodał Moczulski.

Ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce) rozpoczął się atak Hamasu na Izrael. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Są informacje o co najmniej 40 zabitych i ponad 700 rannych.