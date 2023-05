Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły zwiększenie liczby rejsów trasie Poznań-Warszawa. W ubiegłym roku z tego połączenia skorzystało blisko 110 tys. pasażerów.

Plan na czerwiec, wrzesień i październik dla lotów na trasie Poznań - Warszawa obejmuje dodatkowe loty w środy i piątki, loty przez siedem dni w tygodniu; od poniedziałku do piątku do czterech rejsów dziennie, w weekendy od dwóch do trzech lotów dziennie.

Rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica Błażej Patryn poinformował w poniedziałek połączenie do Warszawy realizowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT od wielu miesięcy znajduje się na szczycie popularności połączeń z segmentu legacy (przewoźnicy tradycyjni) w Poznaniu.

Połączenia na trasie Poznań-Warszawa realizowane są samolotami Embraer: E95, E90, E75 i E70.

"Cieszy nas rosnące zainteresowaniem pasażerów z Wielkopolski na rejsy łączące Poznań ze stolicą. Nasz hub w Warszawie daje możliwość podróżowania do najdalszych zakątków świata. Dlatego mieszkańcy Poznania i okolic dostrzegając ten potencjał, często wybierają połączenie POZ-WAW jako pierwszy etap realizacji swoich podróżniczych marzeń" - powiedział rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Podkreślił, że przewoźnik zaoferował jeszcze siatkę połączeń na trasie, z której w ubiegłym roku skorzystało blisko 110 tys. pasażerów, wybierających stolicę kraju, jako miejsce podróży zawodowej, turystycznej lub traktując ją jako miejsce przesiadki do dalszych destynacji.