W elektrociepłowni zakładu głównego Orlenu w Płocku (Mazowieckie) powstał Główny Punkt Zasilania, który zwiększy bezpieczeństwo elektroenergetyczne instalacji koncernu. To jedna z największych tego typu inwestycji w Polsce, zrealizowana w ramach wewnętrznego systemu dystrybucji energii elektrycznej.

W czwartek odbyło się uroczyste oddanie inwestycji. Jak podkreślił wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, budowa Głównego Punktu Zasilania (GPZ-3) jest ważna nie tylko dla Orlenu, ale także dla całej polskiej gospodarki.

Małecki zwrócił uwagę, że inwestycja za 338 mln zł to także zapewnienie dostaw energii elektrycznej dla wszystkich nowych projektów, które realizuje i planuje Orlen. Dodał przy tym, że koncern prowadzi aktualnie największe w historii inwestycje.

"To jest przykład tego, jak inwestycje polskiego czempiona, ale też powiem - championa Europy Środkowo-Wschodniej, wpływają na naszą gospodarkę. To są miejsca pracy, zlecenia dla firm i to jest stabilizacja znacznej części polskiej gospodarki" - podkreślił wiceszef resortu aktywów państwowych. Przypomniał, że do 2030 r. Orlen, będący już obecnie multienergetycznym koncernem, ma przeznaczyć na inwestycje 170 mld zł.

Małecki, odnosząc się do wcześniejszych przejęć Orlenu, zaznaczył, że inne kraje już dawno przeszły konsolidacje sektorów paliwowo-energetycznych. "I my poszliśmy tą samą drogą. Dlatego połączyliśmy Orlen z Lotosem, Energą i PGNiG, żeby w Polsce zbudować koncern, który rzuci wyzwanie najsilniejszym firmom w Europie" - powiedział.

Wiceminister aktywów państwowych ocenił przy tym, że "po fuzji Orlen jest w ekstraklasie firm paliwowo-energetycznych w Europie". "Większy Orlen, oznacza też większe możliwości, większą odporność na wahania koniunktury, na różne zawirowania na rynkach światowych" - wskazał. Dodał, że "co jest w interesie Orlenu, to jest w interesie Polski".

"Silny Orlen to bezpieczeństwo energetyczne Polski" - powiedział Małecki. Zaznaczył również, że rozwój Orlenu to jednocześnie zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego tej części Europy. Zaapelował przy tym, jak podkreślił, "do tych wszystkich, którzy uderzają w Orlen, którzy obrażają Orlen, obrażają pracowników Orlenu, nawołują do bojkotu Orlenu: Orlen to jest polskie dobro narodowe. Orlen jest stabilizacją polskiej gospodarki".

Wiceszef resortu aktywów państwowych stwierdził, że "ktoś, kto atakuje Orlen, źle życzy Płockowi, źle życzy mieszkańcom Płocka". "Nie ma zgody - to też warto powiedzieć - na rozprzedawanie Orlenu. Nie ma zgody na to, żeby wróciły czasy, kiedy poszczególne firmy Orlenu były przeznaczone +pod młotek+" - powiedział. Jak dodał, "trzeba nie mieć wyobraźni, żeby w sytuacji gdy graniczymy z Rosją, która jest agresywnym państwem, planować sprzedaż Orlen Ochrony (spółki Grupy Orlen zajmującej się ochroną obiektów koncernu - PAP)".

"Silny Orlen, multienergetyczny Orlen, konsolidacja, którą przeprowadził prezes Daniel Obajtek, to jest polska racja stanu" - ocenił Małecki.

GPZ-3 na terenie elektrociepłowni zakładu głównego Orlenu w Płocku zbudowało konsorcjum, którego liderem jest spółka Energa Invest - w sierpniu 100 proc. udziałów w Energa Invest przejęła spółka Orlen Projekt z Grupy Orlen.

W ramach inwestycji powstały m.in. dwie rozdzielnie oraz 15 km nowych tras kablowych o napięciu 110 kV. Jak podkreślił Orlen, "nowo powstały punkt zasilania zwiększy bezpieczeństwo elektroenergetyczne instalacji produkcyjnych oraz umożliwi dystrybucję energii elektrycznej niezbędnej do rozbudowy płockiego zakładu, w tym infrastruktury realizowanej w ramach Programu Rozwoju Petrochemii".

Według koncernu, budowa GPZ-3 "to jedna z największych tego typu inwestycji w Polsce, zrealizowana w ramach wewnętrznego systemu dystrybucji energii elektrycznej i jedna z większych w Europie".

Członek zarządu Orlenu ds. korporacyjnych Armen Artwich wspomniał, że "tylko w tym roku nakłady inwestycyjne Grupy Orlen osiągną aż 36 mld zł". "Przeznaczamy je między innymi na rozbudowę zakładu produkcyjnego w Płocku, efektywnie wykorzystując jego potencjał. Na jego terenie zbudowaliśmy jeden z największych w Polsce, Głównych Punktów Zasilania GPZ-3, który zabezpieczy energię elektryczną na potrzeby wszystkich nowych i powstających instalacji" - podkreślił Artwich, cytowany w informacji koncernu.

"Realizacja inwestycji w GPZ-3, kluczowej dla bezpieczeństwa elektroenergetycznego zakładu produkcyjnego w Płocku, to potwierdzenie, że z sukcesem zintegrowaliśmy spółki projektowe, w pełni wykorzystując ich kompetencje i doświadczenie. Zbudowaliśmy zespół ekspertów wykwalifikowanych w projektowaniu nowoczesnych inwestycji, których jakość pracy jest na najwyższym poziomie" - dodał Marcin Kasza, prezes spółki Orlen Projekt.

W Płocku znajduje się główny zakład produkcyjny Orlenu, który jest największym kompleksem rafineryjno-petrochemicznym w Polsce i jednym z największych w tym segmencie w Europie. Na terenie tego kompleksu działa zakładowa elektrociepłownia koncernu, która, oprócz instalacji rafineryjnych i petrochemicznych, zasila także sieć ciepłowniczą Płocka.