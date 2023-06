W dzielnicy Płocka - Radziwie powołana przez diecezję płocką spółka OmnInvest, w której udziały ma też diecezja toruńska, wybudowała farmę fotowoltaiczną. Rocznie będzie ona mogła produkować 5,1 tys. MWh energii elektrycznej. W piątek odbyło się uroczyste otwarcie obiektu.

Farma fotowoltaiczna EPV Wesółka położona jest na lewym brzegu Wisły w dzielnicy Płocka - Radziwie i zajmuje 8,5 ha działki należącej do diecezji płockiej, którą dzierżawi spółka OmnInvest. Obiekt wyposażony jest w ponad 9,2 tys. paneli fotowoltaicznych. Jego budowa trwała od lipca 2022 r.

"Od kilku lat jako diecezja, jak i parafie, włączamy się w ekologiczny sposób myślenia o środowisku, o świecie" - powiedział dziennikarzom o budowie farmy fotowoltaicznej ekonom diecezji płockiej ks. Roman Bagiński, zarazem prezes spółki OmnInvest.

Jak wyjaśnił, do budowy farmy fotowoltaicznej EPV Wesółka jeszcze w 2018 r. powołana została spółka celowa OmnInvest ze 100 proc. udziałem diecezji płockiej, przy czym aktualnie udziałowcem mniejszościowym jest tam jednocześnie diecezja toruńska.

Inwestycję - Farma fotowoltaiczna EPV Wesółka zrealizowała spółka P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii z Grudziądza. W trakcie przedsięwzięcia, w 2020 r., uzyskano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej spółki Energa-Operator.

Ekonom diecezji płockiej, zarazem prezes spółki OmnInvest, zapowiedział, że produkcja energii elektrycznej - rocznie ponad 5 tys. MWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na prąd ponad 1200 gospodarstw domowych - będzie odbywała się komercyjnie, a zyski z tej działalności będą przeznaczane na diecezjalne potrzeby misyjne, w tym edukacyjne i charytatywne.

Według diecezji płockiej, koszt przygotowania terenu oraz budowy farmy to 17,5 mln zł netto. "W celu realizacji tak kosztownej inwestycji diecezja płocka zaprosiła do współpracy diecezję toruńską, która objęła część udziałów w spółce OmnInvest. Dzięki temu można było, korzystając ze środków własnych, sfinalizować inwestycję" - podkreślono w informacji o przedsięwzięciu.

Wspomniano jednocześnie, że "wygospodarowany dochód" z prowadzonej działalności "będzie służył dziełom", za które odpowiedzialna jest diecezja. Jak podała diecezja płocka, w jej przypadku, chodzi m.in. o takie instytucje w Płocku, jak Szkoły Katolickie, Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze "Studnia", a także o Dom Seniora "Piękne Życie" w pobliskim Sikorzu. "Zwiększenia nakładów wymaga także utrzymanie obiektów, zarówno diecezjalnych, jak i parafialnych" - wskazano w informacji.

Ks. Bagiński zaznaczył, że zysk z działalności farmy fotowoltaicznej EPV Wesółka będzie przypadał także diecezji toruńskiej, która uczestniczyła w budowie obiektu jako współudziałowiec spółki OmnInvest. Zapowiedział również, że już obecnie planowane jest powiększenie obiektu. "Są już zaawansowane prace środowiskowe, żeby uzyskać pozwolenie na kolejne panele" - dodał. Jak wyjaśnił, rozbudowa objęłaby pozostałe 3 ha działki dzierżawionej w dzielnicy Płocka - Radziwie przez spółkę OmnInvest.

Diecezja płocka zwróciła uwagę, dzięki wspólnej inicjatywie z diecezją toruńską, obie dołączają w ten sposób do instytucji, które poprzez nowe technologie "przyczyniają się do wykorzystania natury, nie powodując zniszczenia i degradacji". "Duże znaczenie ma również fakt, że tego typu inwestycje przyczyniają się do bezpieczeństwa energetycznego kraju" - podkreślono w informacji.