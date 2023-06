Pracownicy PERN, zarządzającego w Polsce m.in. siecią baz i rurociągów naftowych, zasadzili w ogrodzie przy siedzibie spółki w Płocku (Mazowieckie) dąb szypułkowy, aby upamiętnić Ignacego Łukasiewicza, farmaceutę, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej i wynalazcę lampy naftowej.

Informując w czwartek o posadzeniu dębu, PERN zwrócił uwagę, że Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) "to postać godna naśladowania dla młodych pokoleń wynalazców". "Farmaceuta i przedsiębiorca, założyciel pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego w Europie, ale także działacz niepodległościowy. Wszystkie te elementy, które mogłyby złożyć się na kilka życiorysów, składają się na dokonania Ignacego Łukasiewicza - ojca przemysłu naftowego" - podkreśliła spółka.

Jak ocenił prezes PERN Mirosław Skowron, "pomysły i wynalazki Ignacego Łukasiewicza bez wątpienia zmieniły bieg historii XX wieku". "PERN jako spółka, która specjalizuje się w tematyce ropy naftowej i produktów jej rafinacji, kultywuje pamięć o tym wybitnym Polaku. Dzisiaj sadzimy młody dąb, ku pamięci Ignacego Łukasiewicza. Ten dąb będzie wyjątkowym drzewem w naszym firmowym ogrodzie" - dodał.

PERN wspomniał, że dąb szypułkowy "jest cennym drzewem długowiecznym, którego długość życia wynosi przeciętnie sześćset, do nawet tysiąca lat". "Jest to majestatyczne drzewo będące symbolem mądrości i siły, a także trwałości, stabilności i długowieczności" - zaznaczyła spółka.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.