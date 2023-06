Miasteczko pracownicze dla obcokrajowców zatrudnianych przy budowie kompleksu Olefiny III w PKN Orlen w Płocku będzie mogło zakwaterować ok. 6 tys. osób. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się w połowie czerwca - poinformował w piątek Jakub Zgorzelski z Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas.

Umowę na budowę kompleksu Olefiny III w swoim głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku PKN Orlen podpisał ze spółkami Hyundai Engineering oraz Tecnicas Reunidas w czerwcu 2021 r. Inwestycja w fazie budowy ma potrwać do początku 2024 r. Uruchomienie produkcyjne instalacji planowane jest na początek 2025 r.

Jak poinformował w piątek, podczas prezentacji miasteczka pracowniczego, dyrektor operacyjny Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas Jakub Zgorzelski, plan zakłada, że pierwsi lokatorzy zaczną się tam wprowadzać od 15 czerwca. "Będą to 164 osoby" - dodał. Przyznał, że zgodnie z harmonogramem budowy kompleksu Olefiny III, zatrudniani tam obcokrajowcy będą kwaterowani w miasteczku pracowniczym sukcesywnie - według przewidywań, obiekt ma być zapełniony w 80 proc. w połowie 2024 r.

Kontenerowe miasteczko pracownicze dla obcokrajowców budujących kompleks Olefiny III powstało w gminie Stara Biała, w sąsiedztwie głównego zakładu produkcyjnego PKN Orlen, i zajmuje 7,8 ha. Znajduje się tam 14 budynków mieszkalnych złożonych z 2,5 tys. modułów o łącznej powierzchni 37 tys. metrów kw. Obiekt wybudowały Modular System i Zurad z Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

"Na chwilę obecną na terenie budowy mamy około 2,4 tys. pracowników, z czego około 1,5 tys. to pracownicy zagraniczni, którzy już zostali rozlokowani na terenie Płocka i okolic. Miasteczko będzie dostępne dla każdego z podwykonawców. Jeżeli będzie tylko chęć i wola, jesteśmy otwarci" - powiedział dyrektor operacyjny Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas. Zgorzelski zaznaczył przy tym, że wszyscy nowi pracownicy, obcokrajowcy, którzy przyjadą w najbliższych miesiącach, jako zatrudnieni przy budowie kompleksu Olefiny III, będą kwaterowani właśnie w miasteczku pracowniczym.

Według dyrektora operacyjnego Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas, w szczytowym okresie inwestycji zatrudnionych będzie między 10 tys. a 13 tys. pracowników, w tym około 6 tys. stanowić będą obcokrajowcy. "To są dane na chwilę obecną. Proszę pamiętać, że projekt jest rozwojowy. Nadal podpisujemy kontrakty z naszymi wykonawcami i prowadzimy postępowania przetargowe" - dodał. Zgorzelski wyjaśnił jednocześnie, że zgodnie z aktualnymi założeniami, miasteczko pracownicze, które powstało w związku z inwestycją realizowaną na terenie PKN Orlen, będzie mogło przyjąć maksymalnie do 6 tys. osób.

Budowa miasteczka pracowniczego, które znajduje się na terenie gminy Stara Biała, sąsiadującej z Płockiem i zakładem głównym PKN Orlen, trwała pięć miesięcy. Obiekt składa się z piętrowych budynków mieszkalnych, gdzie znajdują się czteroosobowe pokoje oraz łazienki, toalety i pomieszczenia socjalne. W jednym z budynków funkcjonowała będzie kantyna z czterema salami na 2 tys. osób, wyposażona w zaplecze kuchenne, a w osobnym pralnia. Jest też autonomiczna hydrofornia i przepompownia ścieków. Wkrótce na terenach przeznaczonych do rekreacji planowana jest budowa boisk do koszykówki i krykieta.

Miasteczko pracownicze zapewni bezpłatne Wi-Fi. Będzie zabezpieczone przez pracowników Orlen Ochrona, spółki zależnej PKN Orlen. Na terenie obiektu gotowe są też pomieszczenia przeznaczone dla policji. Na miejscu stacjonowała będzie karetka pogotowia ratunkowego wraz z zespołem medycznym.

Jak informował wcześniej PKN Orlen, do pracy przy budowie instalacji w jego zakładzie głównym w Płocku zatrudniani są i będą pracownicy - według danych wykonawcy inwestycji - m.in. z Korei Płd. i Hiszpanii, a także z Indii, Malezji, Pakistanu, Filipin, Turcji i Turkmenistanu. W marcu koncern wraz z wykonawcami inwestycji zapewnił, że przekaże policji, straży pożarnej, straży miejskiej i pogotowiu ratunkowemu w Płocku 160 translatorów, które ułatwią komunikację z zagranicznymi pracownikami kontraktu - pierwsze z nich już trafiły do służb.

PKN Orlen i jego Grupa Orlen, która działa na ponad 100 rynkach zbytu, to największe polskie przedsiębiorstwo, spółka akcyjna z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 49,90 proc. Koncern posiada 7 rafinerii, w tym w Polsce, Czechach i na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw - w Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji, Litwie i Węgrzech. Grupa Orlen posiada też rozbudowany segment petrochemiczny. Koncern informował wcześniej, że budowa kompleksu Olefiny III to największa inwestycja w segmencie petrochemicznym w Europie w ostatnich 20 latach.

W lutym tego roku PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne koncernu wyniosą ok. 320 mld zł.

Główny zakład produkcyjny PKN Orlen wraz z jego siedzibą znajduje się w Płocku - to największy w Polsce kompleks rafineryjno-petrochemiczny i jeden z największych w Europie.