Po czwartkowym umocnieniu złotego EUR/PLN wróci do 4,5; SPW stabilne

W czwartek złoty znacznie się umocnił. Kurs EUR/PLN o godz. 15.30 wynosił 4,4956, w ciągu dnia stracił blisko 5 groszy.

"Dzisiaj na rynku walutowym mamy do czynienia ze spektakularnym umocnieniem się złotego. Wpływ na to miały dwa czynniki. Po pierwsze, od rana obserwujemy umacnianie się walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Po drugie, krajowa waluta została dodatkowo wzmocniona wyższą od oczekiwań inflacją w Polsce. Większy wpływ na kondycję złotego w czwartek ma jednak sentyment globalny do walut z naszego regionu" - powiedział PAP Biznes Mateusz Sutowicz.

Jak podał GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2020 r. wzrosły o 3,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług we wrześniu wzrosły rdr o 2,9 proc., a mdm nie zmieniły się.

"Tak jak na początku tygodnia sugerowaliśmy, że poziomy EUR/PLN w okolicach 4,6 są pewnym przereagowaniem, tak i teraz kurs dochodzący w czwartkowe popołudnie nawet do 4,4770 jest także pewnym przereagowaniem. W naszej ocenie, punktem równowagi dla EUR/PLN powinien być poziom 4,50 i tego oczekujemy w najbliższym czasie" - dodał.

RYNEK DŁUGU

"Krajowy rynek długu jest wyjątkowo stabilny i taki też powinien pozostać w najbliższych dniach. Polityka przetargowa Ministerstwa Finansów wzmacnia utrzymywanie się rentowności SPW na niskich poziomach, w tym na krótkim końcu krzywej, gdzie rentowności są historycznie niskie. W najbliższych dniach nie powinno się dużo zmienić. Nasze prognozy to 1,31 proc. dla 10-latek i 0,06 proc. dla 2-latek" - ocenił Mateusz Sutowicz.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,715 (+3,8 pb), a niemieckich -0,512 proc. (+0,8 pb).