Po epidemii firmy postawią na drugie życie po leasingu

Eksperci EFL i Carefleet zwracają uwagę, że w obecnej sytuacji więcej firm niż dotychczas stoi przed dylematem – kupić nowy sprzęt czy poszukać oszczędności i nabyć używany?

- Perspektywa nabycia sprzętu na rynku wtórnym jest bardzo kusząca, szczególnie teraz, kiedy budżety inwestycyjne polskich przedsiębiorców zdecydowanie się skurczyły. Przed finalną decyzją istotne jest określenie parametrów ważnych z punktu widzenia nabywcy. W pierwszej kolejności pod lupę warto wziąć dostawcę towaru. Z pewnością wiarygodnym partnerem będzie firma leasingowa, która sprzedaje sprzęt tuż po zakończonych kontraktach. Zna źródło pochodzenia towaru, a każdy sprzęt wystawiony na sprzedaż – czy to auta osobowe, ciężarówki czy maszyny – zawsze wyceniane są przez niezależnego rzeczoznawcę. Można liczyć na udokumentowany przebieg pracy i opisany stan techniczny. Co więcej, często poddawane były systematycznym przeglądom, a ich naprawy prowadzone były przez renomowane i autoryzowane serwisy. Z pewnością pozwoli to uniknąć zaskoczenia faktycznym stanem technicznym i przykrych niespodzianek wymagających kolejnych inwestycji już po zakupie – zwraca uwagę Krzysztof Maszczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Kredytów Trudnych w EFL. I dodaje, że każdy sprzęt poleasingowy można wziąć nie tylko za gotówkę, ale i w leasing. Ten drugi sposób to kolejny krok w stronę zrównoważenia firmowego budżetu.

Od osobówki i motocykla, po meble i kopiarki

Sprzęt poleasingowy to nie tylko używane samochody osobowe. Lista jest zdecydowanie dłuższa. W przypadku pojazdów na rynku dostępne są właściwie ich wszystkie rodzaje – ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, samochody dostawcze czy motocykle. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się maszyny i urządzenia. Są to między innymi maszyny do obróbki, sprzęt budowlany, maszyny rolnicze i leśne, sprzęt gastronomiczny i piekarniczy, wózki widłowe czy meble i wyposażenie biur. Firmy mogą także zaopatrzyć się w używany sprzęt IT, zarówno w komputery jak i drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne.

Z oferty sprzętu poleasingowego korzystają przedsiębiorcy, głównie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Proces zakupu takiego towaru przez przedsiębiorców jest bardzo prosty. Wystarczy odwiedzić serwis www.aukcje.efl.com.pl., w którym dostępna jest pełna oferta towarów poleasingowych, i w przypadku zainteresowania wziąć udział w aukcji i wylicytować wybrany środek trwały.