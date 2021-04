Po wtorkowym wzroście EUR/PLN może lekko zniżkować

Po tym, jak we wtorek EUR/PLN wzrósł o ok. 4 gr. do 4,56, kurs może szukać poziomu stabilizacji w okolicy 4,54 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk Banku Millennium Mateusz Sutowicz. Dodał, że rentowności krajowych SPW mogą w środę nieznacznie wzrosnąć.