Po zakończeniu pandemii pracownicy chcą pracować hybrydowo

Pracodawcy nie ukrywają, że chcieliby po pandemii przykuć na powrót pracowników do biurek w trosce o ich dobre samopoczucie. Tymczasem aż 60 proc. zatrudnionych w biurach w Polsce chciałoby pracować hybrydowo - wynika z badań Ipsos dla Światowego Forum Ekonomicznego (WEF).





Data: 16-08-2021, 11:54

Po zakończeniu pandemii pracownicy chcą pracować hybrydowo, fot. shutterstock

Jak na ogólnoświatowe porównania i tak polscy pracownicy są bardzo karni. Bo aż 40 proc. z nas gotowych byłoby znowu przesiadywać w biurze przez bite pięć dni w tygodniu. Identyczną akceptację dla powrotu do przedpandemicznego modelu pracy w ogólnoświatowej ankiecie przeprowadzonej przez Ipsos dla WEF wyrazili jedynie Belgowie. Badaniem na przełomie maja i czerwca objętych zostało blisko 12,5 tys. zatrudnionych w 29 krajach.

Na całym świecie dwie trzecie ludzi chce po zakończeniu pandemii pracować elastycznie. Prawie jedna trzecia (30 proc.) deklaruje, że jeśli pracodawcy na to nie pójdą, skłonna jest pokazać im "gest Kozakiewicza". Rozważyliby znalezienie innej pracy, gdyby zostali zmuszeni do powrotu do biura w pełnym wymiarze godzin. Nie sprawdziły się też oczekiwania, że praca w domu będzie oznaczać spadek wydajności.

Polacy należą do tych, którzy najbardziej na świecie byliby skłonni karnie wrócić do biur. W innych krajach akceptacja dla całkowitego powrotu do pracy zza służbowego biurka jest znacznie mniejsza. Na przeciwnym biegunie niż polscy pracownicy znaleźli się Peruwiańczycy (powrót do biura na pięć dni w tygodniu akceptowalny jest tylko dla 9 proc. pracowników), Hindusi (10 proc.) oraz mieszkańcy RPA i Arabii Saudyjskiej (po 11 proc.).

