W ubiegłym roku udało się rekordowo zwiększyć środki budżetowe przeznaczone na zadania realizowane przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego - mówił we wtorek w Olsztynie wiceszef MSWiA Błażej Poboży.

Wiceminister uczestniczył w Olsztynie w spotkaniu pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych. "Wasza praca, wasze relacje, bezpośredni kontakt z reprezentantami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym to sprawa naprawdę kluczowa" - ocenił.

Poboży, który w resorcie sprawuje nadzór m.in. nad problematyką wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, mówił, że tego typu spotkania odbywają się co roku w innym regionie. Jak zauważył, woj. warmińsko-mazurskie stanowi swoisty "tygiel kulturowy", bo są tu obecni przedstawiciele wszystkich mniejszości poza karaimską.

Wiceszef MSWiA podkreślił, że w ubiegłym roku udało się "w sposób rekordowy zwiększyć środki w budżecie na dotacje przedmiotowe, dotacje podmiotowe, czyli właśnie bezpośrednio dla organizacji, a także dla projektów realizowanych przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczność posługującą się językiem regionalnym".

Jak dodał, traktuje to jako osobisty sukces, ale też pokazanie, że ta część budżetu państwa jest zauważana przez rząd. "Mamy świadomość, mamy to przekonanie, że ta problematyka mniejszości narodowych, propagowanie kultury, rozwijanie pielęgnowanie kultury społeczności mniejszościowych, które składają się przecież na to szersze rozumienie naszej polskiej kultury, ma duże znaczenie" - powiedział.

Poboży wskazał, że modernizowany jest elektroniczny system udzielania dotacji i wkrótce będą ustalane zasady przyznawania dotacji na kolejny rok. Dodał, że za kilka dni odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, której jest współprzewodniczącym.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki przypomniał, że największą grupę mniejszości w regionie stanowią Ukraińcy. Kolejni są pod tym względem Niemcy i Romowie. Z danych przekazanych przez gminy wynika, że na Warmii i Mazurach działa 55 organizacji i stowarzyszeń skupiających przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, w tym 32 organizacje mniejszości niemieckiej i 20 ukraińskiej. W 88 placówkach oświatowych regionu prowadzone są zajęcia w języku mniejszości. Ponadto w 5 miastach województwa obowiązek szkolny realizują dzieci pochodzenia romskiego.

W dwudniowym spotkaniu w Olsztynie uczestniczą pełnomocnicy wojewodów z całego kraju i eksperci. Dwudniowe wykłady i dyskusje dotyczą m.in. praktycznych aspektów międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości, funkcjonowania oświaty i systemów wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych.