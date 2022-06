Początek tygodnia burzowy. Ale upały niedługo wrócą

Autor: PAP

Data: 20-06-2022, 09:46

Według prognozy synoptycznej od poniedziałku do niedzieli przygotowanej przez IMGW-PIB, w nadchodzącym tygodniu czekają nas duże zmiany pogody.

fot. shutterstock

Gwałtowne burze z gradem

W poniedziałek wydano już ostrzeżenia przed upałami oraz gwałtownymi burzami z gradem, podczas których możliwe są porywy wiatru do 100 km/h oraz intensywne opady deszczu. Miejscami może spaść grad o średnicy do 5 cm. W kraju duże różnice temperatur - od 15 stopni Celsjusza na północy do 34 na południu.

W nocy z poniedziałku na wtorek nadal dość sporo chmur i opady przelotne deszczu. Burze, początkowo z gradem. Najintensywniejsze zjawiska będą występowały na południowym wschodzie ale stopniowo będą słabły. Temperatura od 8°C miejscami na Pomorzu i w obszarach podgórskich do 16 stopni na krańcach południowo wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h.

We wtorek nadal zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i miejscami burze. Temperatura w dzień od 14 stopni, 15 na północnym zachodzie i Podhalu, 17, 22 na pozostałym obszarze. Nieco cieplej na zachodzie, gdzie termometry wskażą od 23 do 24 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, porywisty, miejscami w porywach do 60 km/h, w czasie burz porywy do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Środa, pierwszy dzień kalendarzowego lata zapowiada się na słoneczny, szczególnie na południu, południowym zachodzie i zachodzie kraju. Na północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Synoptycy IMGW przewidują postępujące ocieplenie: temperatura powietrza na przeważającym obszarze kraju od 21 do 26 stopni, krańce zachodnie to 28 stopni Celsjusza. Nad samym morzem zaledwie 18 stopni. Wiatr umiarkowany.

W piątek wrócą upały

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północnym wschodzie okresami duże i tu lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 nad morzem do 28 stopni na południowym zachodzie.

W piątek do kraju wrócą upały. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22 stopni nad morzem do 31 miejscami na zachodzie. W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i miejscami burze. Tylko na wschodzie dużo słońca i bez opadów. Temperatura od 26 do 30 stopni. Chłodniej na wschodzie - 25 stopni w Kotlinie Kłodzkiej - 23 stopnie. Nad morzem miejscami prognozowane są 22 stopnie. W czasie burz wiatr porywisty.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, tylko na wschodzie małe. Na północy i miejscami na południu przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura od 26 do 30 stopni Celsjusza. Na Podhalu i nad morzem 24 - 25 stopni. Wiatr w czasie burz porywisty.