Poczta Japońska testuje autonomicznego robota-kuriera DeliRo

W ramach zorganizowanej w tokijskiej dzielnicy Chiyoda demonstracji relacjonowanej przez agencję Kyodo robot DeliRo omijał przeszkody na chodniku i pokonał przejście dla pieszych na drodze publicznej, reagując na zmiany w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. Według Poczty Japońskiej maszyna opracowana przez spółkę ZMP może przenosić paczki do 30 kg i jest w stanie poruszać się z prędkością 6 km/godz., czyli porównywalnie z człowiekiem. Na potrzeby prowadzonych prób robot został zarejestrowany jako pojazd drogowy.

Rozpoczęte 18 września testy DeliRo mają potrwać do końca października. Maszyna przemierza w nich próbny dystans 700 m dzielący urząd pocztowy od sklepiku w pobliskim szpitalu. Pokonanie tej odległości zajmuje jej ok. 25 min. - odnotowuje Kyodo. Agencja zwraca uwagę, że japońskie przepisy zabraniają wprowadzania do ruchu na drogach publicznych pojazdów autonomicznych bez ludzkiego nadzoru. Według agencji władze kraju obserwują jednak testy prowadzone przez Pocztę Japońską i w oparciu o ich wynik mają omawiać ewentualne zmiany w prawie pod kątem zrobotyzowanych urządzeń dostawczych.

W razie powodzenia dalszych prób Poczta Japońska zamierza wprowadzić DeliRo do użytku już w przyszłym roku fiskalnym (tj. w ciągu 12 miesięcy od marca 2021 r.).

Jak wskazuje Kyodo, robotyczny kurier może stanowić odpowiedź zarówno na konieczność ograniczenia kontaktów międzyludzkich w obliczu trwającej pandemii COVID-19, jak i na szerszy problem starzenia się populacji Japonii, z czym wiąże się rosnące zapotrzebowanie na siłę roboczą. Jeszcze przed rozprzestrzenieniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 w kraju testowano rozmaite zrobotyzowane rozwiązania m.in. z myślą o obsłudze turystów, którzy mieli przyjechać na - ostatecznie przełożone - igrzyska olimpijskie.