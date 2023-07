Dystrybutorzy i sprzedawcy, przewożący artykuły spożywcze, napoje i produkty rolne będą mogli wysyłać przesyłki na trenie całego kraju na indywidualnie ustalanych, warunkach - poinformowała w czwartek Poczta Polska. Dodano, że oferta obowiązuje do końca roku.

Jak przekazano w czwartkowej informacji, Poczta rozpoczęła akcję promocyjną dotyczącą usług logistycznych skierowaną do firm z sektora rolno-spożywczego. "Dystrybutorzy i sprzedawcy, przewożący artykuły spożywcze, napoje i produkty rolne, mogą skorzystać z niższych cen na usługi drobnicowe w ruchu krajowym (Krajowa Przesyłka Paletowa)" - podano.

Dodano, że obowiązująca do końca roku oferta skierowana jest do klientów transportujących m.in. produkty suche, przetwory, napoje, artykuły do produkcji rolnej i ogrodniczej, materiały siewne, środki ochrony roślin, pasze itp. - towary niewymagające temperatury kontrolowanej.

"Klienci, którzy w terminie od 1 lipca do 31 października br. podpiszą umowę z Pocztą Polską na usługę Krajowa Przesyłka Paletowa, będą mogli wysyłać przesyłki na trenie całego kraju na indywidualnie ustalanych, preferencyjnych warunkach z ich gwarancją do końca bieżącego roku" - wskazano. Dodano, że najkorzystniejsze warunki współpracy w ramach akcji otrzymają klienci zlecający wysyłkę półpalet i palet EUR o wadze do 500 kg.

Przypominano, że wcześniej z warunków promocyjnych mogli skorzystać wszyscy nowi klienci, zlecający transport palet o wadze do 500 kg na terenie całego kraju oraz w ruchu międzynarodowym klienci wysyłający palety do Czech i Słowacji. "Do końca września trwa akcja sprzedażowa skierowana do kontrahentów zlecających wysyłkę na kierunku Polska-Niemcy w eksporcie i imporcie" - podano.

Krajowa Przesyłka Paletowa to usługa, dla klientów działających w sektorze B2B i B2C, w tym firm z rynku eCommerce, polecana do transportu towarów, artykułów przemysłowych, z wyłączeniem nieobsługiwanych towarów ADR oraz produktów łatwo psujących (wykaz towarów wyłączonych z przewozu). Można z niej skorzystać na terenie całego kraju. Przesyłka Paletowa Drobnicowa dotyczy towarów, które zajmują powierzchnię do 6 miejsc paletowych lub ważących nie więcej niż 5 tys. kg.

Dodano, że klientom działających na rynku międzynarodowym Poczta oferuje usługę Międzynarodowa Przesyłka Paletowa. "Można z niej skorzystać wysyłając towary z Polski do wybranych krajów europejskich, z terytorium Europy do Polski albo pomiędzy wybranymi krajami europejskimi, bez przewozu towarów przez teren Polski" - przekazano.