Historia skarbów Lubelszczyzny jest motywem tegorocznej serii znaczków "Piękno Polski" wydanej przez Pocztę Polską. Na sześciu znaczkach znalazły się ujęcia m.in. synagogi w Szczebrzeszynie, panoramy rynku w Zamościu, koników polskich z Roztocza, kościoła św. Ducha w Kodniu.

Poczta Polska poinformowała w komunikacie o zaprezentowaniu w piątek w Szczebrzeszynie nowych znaczków serii "Piękno Polski". Jak wyjaśniono, tegoroczne wydawnictwo filatelistyczne przybliża historię skarbów Lubelszczyzny.

"Synagoga w Szczebrzeszynie to niezwykłe miejsce. Budowla jest nie tylko świadkiem historii, lecz także odzwierciedleniem duchowej więzi z przeszłością. To symbol naszego dziedzictwa i symbol współistnienia różnych kultur na ziemiach polskich. To dla mnie wielki zaszczyt móc podzielić się tym wyjątkowym znaczkiem z mieszkańcami Szczebrzeszyna, którzy przyczynili się do ochrony i konserwacji synagogi" - zaznaczył cytowany w komunikacie wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak.

Na grafikach sześciu znaczków emisji "Piękno Polski" zaprezentowano właśnie synagogę w Szczebrzeszynie, a także bazylikę kolegiacką Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie, panoramę rynku w Zamościu, cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie, koniki polskie z Roztocza oraz kościół św. Ducha w Kodniu. Autorem projektu znaczków jest Paweł Myszka. Wraz z serią znaczków ukazały się też trzy koperty FDC z widokami krajobrazów Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski zwrócił uwagę, że poprzez wydanie takiej serii znaczków promowane są niezwykłe zakątki kraju odznaczające się unikalnością. "Do takich, bez wątpienia, zalicza się Szczebrzeszyn. Ważnym elementem misji Poczty Polskiej jest promocja rodzimej kultury. Wyjątkowym narzędziem do realizacji tego celu są znaczki pocztowe. Jestem przekonany, że nasza emisja +Piękno Polski+ zainspiruje do odkrywania dziedzictwa naszego kraj" - podkreślił.

W 2022 r. Poczta Polska rozpoczęła emisję "Piękno Polski" przyrodniczymi i krajobrazowymi znaczkami pocztowymi prezentującymi wyjątkowe miejsca Podlasia. Na sześciu walorach filatelistycznych pojawiły się: Pałac Branickich w Białymstoku, meczet w Kruszynianach, prawosławny monastyr w Supraślu, zabytkowy kościół w Tykocinie, rezerwat żubrów w Białowieskim Parku Narodowym i malownicza panorama Drohiczyna.