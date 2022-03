Poczta Polska także wspomoże Ukrainę: oferty pracy, noclegi i transport

Spółka zaoferowała transport osób, logistykę towarów, ponad 200 miejsc noclegowych oraz możliwość zatrudnienia osób uciekających z objętej wojną Ukrainy w strukturach Poczty na terenie Polski.

Poczta Polska oddała do dyspozycji odpowiednich struktur państwowych swoje zasoby w kilku obszarach. To. m.in. możliwość wykorzystania przeszło 200 miejsc noclegowych w pocztowych ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych w Jaszowcu i w Szklarskiej Porębie oraz w hotelu pracowniczym zlokalizowanym w pobliżu warszawskiej sortowni.

Jako firma działająca na terenie całej Polski, dysponująca bazą samochodów, które mogą być również wykorzystywane do transportu osób, udostępniła kilkadziesiąt samochodów do przewozu obywateli Ukrainy z granicy do wskazanego przez sztaby kryzysowe miejsca w Polsce.

Będąc największą w Polsce firmą logistyczną, spółka posiada zasoby infrastrukturalne, transportowe i osobowe, umożliwiające sprawne przewożenie dużej ilości towarów do miejsca, w którym potrzebne jest wsparcie, realizuje specjalne transporty na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Zgodnie z zapotrzebowaniem Poczta Polska zgłosiła także gotowość do zaoferowania miejsc pracy, w tym na wielu stanowiskach, na których nie jest wymagana znajomość języka polskiego.