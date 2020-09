Poczta Polska uruchomi jeden z największych przetargów IT w Polsce

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. W swoim zakresie ma zabezpieczyć produkty i usługi na potrzeby Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A., tj. produkty i usługi dla Poczty Polskiej S.A., Banku Pocztowego S.A. oraz dla spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe. To jeden z najważniejszych i największych przetargów IT w Polsce, z najwyższym budżetem dla usług informatycznych w Poczcie Polskiej - zaznaczyła rzecznik Poczty Polskiej Justyna Siwek.

Poczta użytkuje na co dzień takie produkty, jak firmowa poczta elektroniczna, wideokonferencje, dokumenty w chmurze, pakiety biurowe. Przedmiotem obecnego przetargu jest sprzedaż i dostarczenie oprogramowania z licencjami na czas nieokreślony i z prawem do uaktualniania, udostępnienie pakietów subskrypcji usług standardowych i oprogramowania, zapewnienie standardowych pakietów usług hostowanych i platformowych oraz standardowych usług wsparcia do powyższych produktów, jak również zapewnienie dodatkowych pakietów wsparcia technicznego w łącznej liczbie godzin 600 w okresie trwania umowy.

Poczta Polska jest największym operatorem logistycznym z siecią ok. 7,5 tys. placówek; posiada ponad 40 tys. komputerów, ponad 20 tys. tabletów do obsługi przesyłek, 8 tys. serwerów oraz ok. 500 aplikacji i różnego typu oprogramowania IT. Spółka jest największym pracodawcą w kraju. Zatrudnia ok. 80 tys. osób, m.in. listonoszy, kurierów, kierowców, pracowników obsługi klienta, pracowników sortowni, informatyków.

Obecnie Poczta dostarcza średnio miesięcznie około 5 mln przesyłek z elektronicznym potwierdzeniem odbioru (EPO) dla sądów, prokuratur oraz innych instytucji i firm, które wolą elektroniczną formę potwierdzenia.