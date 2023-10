Biznes i technologie

Poczta Polska uruchomiła zmodernizowane centrum logistyczne w Lisim Ogonie k. Bydgoszczy

Autor: PAP

Data: 10-10-2023, 12:35

Zmodernizowane centrum logistyczne Poczty Polskiej, wyposażone w maszynę do automatycznego sortowania przesyłek, zostało we wtorek oddane do użytku w Lisim Ogonie koło Bydgoszczy. Koszt inwestycji sięgnął 62 mln zł poinformowała firma w komunikacie.