Poczta Polska w niedzielę wprowadziła do obiegu znaczek upamiętniający wycofanie ostatnich żołnierzy rosyjskich z Polski w 1993 r. Partnerem emisji jest koncern KGHM Polska Miedź.

Znaczek przedstawia wagony kolejowe wywożące sowieckie pojazdy wojskowe. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis: Polska oraz oznaczenie wartości: 4,60 zł, a w lewym narożniku umieszczono napis: "30. rocznica wycofania wojsk sowieckich z Polski". Znaczek wydrukowano w nakładzie 120 tys. sztuk.

"To wyjątkowy moment w naszej historii, który symbolizuje wolność, suwerenność i niepodległość kraju. Dla Polski jest to moment związany z historią, ale także z naszą tożsamością narodową - kraj odzyskał pełną kontrolę nad swoim terytorium i losami obywateli. To dzięki determinacji i odwadze narodu udało się osiągnąć ten znaczący w historii Polski sukces. Chciałbym, aby ten znaczek był wyrazem naszego szacunku dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do wyzwolenia Polski spod obcych wpływów. Niech to wydawnictwo stanie się symbolem jedności, patriotyzmu i gotowości do obrony naszych wartości" - zaapelował podczas prezentacji znaczka prezes zarządu Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski, cytowany w informacji prasowej.

Partnerem emisji jest koncern KGHM Polska Miedź. "Rocznica opuszczenia przez wojska radzieckie Legnicy to dla naszej Ojczyzny moment pełen symboliki. Historia Polski pełna jest chwil prób i triumfów na drodze do pełnej suwerenności i niepodległości. Dolny Śląsk, Zagłębie Miedziowe, Legnica pamiętają doskonale wydarzenia sprzed 30 lat. Wydany dziś znaczek podkreśla ich znaczenie dla przeszłych i przyszłych pokoleń Polaków. Pamiętamy i będziemy pamiętać o wrześniu 1993 roku, nie po to, by patrzeć za siebie, ale po to, by nie ustawać w wysiłkach i działaniach związanych z budową bezpiecznej i ekonomicznie, i militarnie Polski. Zwłaszcza teraz, gdy za naszą wschodnią granicą, na Ukrainie rozgrywa się wojenny dramat" - powiedział prezes zarządu KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot, cytowany w komunikacie.

30 lat temu, 17 września 1993 r., na dziedzińcu Belwederu odbyło się pożegnanie żołnierzy rosyjskich opuszczających Polskę. Moment ten był symbolicznym końcem okupacji, trwającej nieprzerwanie od 1944 r. Negocjacje dotyczące ich wycofania rozpoczęły się jesienią 1990 r. i przyspieszyły po upadku ZSRS w grudniu 1991 r.