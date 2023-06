Poczta Polska wyemitowała znaczki z pejzażami Bieszczad i Krzywego Lasu w ramach serii „Polska Zobacz Więcej”; uzupełniono je o kod QR odsyłający do obejrzenia filmów promujących Nadleśnictwo Baligród i Krzywy Las w gminie Gryfino - podała w środę spółka.

"Bieszczady Zachodnie i Krzywy Las to dwa kierunki turystyczne, które zostały wyróżnione na nowych znaczkach Poczty Polskiej emisji "Polska Zobacz Więcej". Walory, uzupełnione o kod QR, stanowią niezwykłą kolekcję dedykowaną pasjonatom podróży i inspirują do odkrywania niezwykłego dziedzictwa przyrody naszego kraju" - podkreśliła Poczta Polska.

Na pierwszym znaczku umieszczono pejzaż Bieszczad, na którym rzeka San przeplata się wśród pasm Gór Otrytu. Drugi prezentuje Krzywy Las, znany również jako powierzchniowy pomnik przyrody.

"Znaczki posiadają dodatkową wartość w postaci kodu QR, który odsyła do obejrzenia unikalnych filmów promujących Nadleśnictwo Baligród i Krzywy Las w gminie Gryfino. Całość wydania uzupełniają dwie koperty FDC i okazjonalne datowniki, stanowiące prawdziwy rarytas dla kolekcjonerów" - przekazała spółka.

Przypomniała, że w 2022 r. wprowadziła do obiegu dwa znaczki emisji "Polska Zobacz Więcej" prezentujące renesansowe kamienice, ratusz Zamościa i średniowieczny zamek Czocha, co - w zamyśle autora grafik, Rocha Stefaniaka, ma być formą promocji pięknych zakątków Polski i zachętą do podróży po naszym kraju. Na walorach znalazły się także kody QR, odsyłające do filmów reklamujących rodzime atrakcje. Edycja znaczków z 2020 r. przedstawiała Biebrzański Park Narodowy i GEOPARK Łuk Mużakowa. W 2018 r. emisję poświęcono wybrzeżu Bałtyku oraz komorze Weimar w Kopalni Soli "Wieliczka".