Poczta Polska wprowadziła we wtorek do obiegu znaczki prezentujące wizerunki Matki Bożej Mrzygłodzkiej i Matki Bożej Pocieszenia - poinformował PAP rzecznik prasowy spółki Daniel Witowski. Znaczki wyemitowano w serii wydawniczej "Polskie Madonny".

Jak wyjaśnił, "walory wprowadzono do obiegu 14 sierpnia br. wraz z kopertami pierwszego dnia obiegu oraz datownikami okolicznościowymi stosowanymi w UP Nowy Sącz 1 i UP Myszków 1".

"Uroczystej prezentacji walorów dokonano w Myszkowie, na Placu Kalwarii Jurajskiej, w obecności m.in. europoseł Jadwigi Wiśniewskiej i wiceprezesa Poczty Polskiej Wiesława Włodka" - czytamy w informacji.

Poczta Polska wydaje kolejną edycję serii wydawniczej "Polskie Madonny", w ramach której prezentowane są wizerunki Matki Bożej z różnych miast.

"Przedstawiony na jednym ze znaczków obraz Matki Bożej Mrzygłodzkiej powstał w 1804 r. i zastąpił wcześniej otoczony kultem obraz Matki Boskiej Różańcowej, zniszczony prawdopodobnie w czasie pożaru. Autorem dzieła był artysta malarz o nazwisku Ciszewski" - napisano w komunikacie.

Jak wyjaśniono, "na obrazie przedstawiona została Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce"." Na postaci Matki Bożej i Dzieciątka Jezus nałożono sukienkę i korony pochodzące z obrazu Matki Bożej Różańcowej. Dla mieszkańców okolicznych miejscowości Matka Boża Mrzygłodzka stanowiła szczególną pomoc i oparcie w momentach nieszczęść. Za otrzymane łaski, wyrazem podziękowań są liczne wota, które zdobią barokowo-rokokowe wnętrze kościoła" - czytamy w informacji. Dodano, że na kopercie FDC znajduje się fotografia ołtarza głównego Sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej w Myszkowie, a na datowniku okolicznościowym grafika obłoku.

Przypomniano, że "obraz został przeniesiony z kaplicy Patronów Polski (św. Wojciecha, św. Stanisława i Matki Bożej Królowej Polski) do ołtarza głównego", a "malowidło zachowało się w centralnym miejscu kościoła aż dziś". Okoliczna ludność nazwała je obrazem Matki Bożej Mrzygłodzkiej. Koronacja obrazu odbyła się w 1996 r. i dokonał jej legat papieski kardynał Adam Majda z Detroit.

Na drugim znaczku umieszczono wizerunek Matki Bożej Pocieszenia wraz z Dzieciątkiem Jezus. "Szczególną uwagę na obrazie skupia twarz Matki Bożej - jej wyraziste, pełne miłości oczy, a także odsłonięte prawe ucho. Obraz Madonny znajduje się w Kościele pw. Świętego Ducha będącym Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia - Pani Sądeckiej w Nowym Sączu, który należy do ojców jezuitów" - napisano.

Wyjaśniono, że "obraz prezentowany jest na neogotyckim ołtarzu głównym z 1890 r. i należy do najpiękniejszych wizerunków maryjnych w kraju", a "namalował go nieznany artysta na desce lipowej w XVI w., prawdopodobnie w pracowni krakowskiej lub nowosądeckiej, w stylu gotycko-renesansowym". "Na kopercie FDC znajduje się fotografia ołtarza głównego z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, zaś na datowniku okolicznościowym grafika obłoku" - czytamy w komunikacie.

W 1963 r. wizerunek koronował Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, a przy koronacji asystował, wówczas jeszcze biskup, Karol Wojtyła.

Autorem projektów znaczków jest Paweł Myszka. Wyemitowano je w nakładzie po 117 tys. każdy, a cena każdego znaczka wynosi 4,80 zł.