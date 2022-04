Poczta Polska wynajmuje powierzchnię w nowym Panattoni Park Kalisz

Panattoni z kolejną realizacją dla Poczty Polskiej S.A. Spółka już wynajmuje powierzchnię dewelopera w Białymstoku, a teraz zajmie prawie 4 500 m kw. w Panattoni Park Kalisz. Tym samym dobiega końca realizacja pierwszego parku logistycznego klasy A w drugim największym mieście Wielkopolski.

Nie tylko Poznań. Deweloper znajduje się na ostatniej prostej budowy Panattoni Park Kalisz – pierwszego kompleksu multi-tenant z powierzchnią klasy A w drugim największym mieście w regionie. W ramach dwóch budynków firma dostarczyła 35 000 m kw. i jednocześnie potwierdza potencjał Kalisza jako atrakcyjnej alternatywy dla Poznania w granicach Wielkopolski. Możliwości tej lokalizacji dostrzegła również Poczta Polska S.A., która wynajęła blisko 4 500 m kw., z czego ponad 650 zajęły nowoczesne biura. Deweloper dostosował powierzchnię do najemcy i przygotował m.in. rampę boczną oraz pomieszczenie sortowni do korespondencji. To kolejna współpraca obu firm. Wcześniej Poczta Polska wynajęła ponad 5 000 m kw. w ramach Panattoni Park Białystok, które pozwoliło m.in. na rozwój usług e-commerce’owych.

Znaczenie usług pocztowych

- Nasza kolejna współpraca z Poczta Polska S.A. potwierdza, jak ogromne znaczenie dla usług pocztowych i kurierskich ma rozwój rynków wschodzących. Dostarczając powierzchnie bliżej miast, które jeszcze parę lat temu pozbawione były magazynów klasy A, umożliwiamy sprawniejszą obsługę klienta końcowego. Lokalizacje takie jak: Kalisz, Białystok, Lublin, czy Siedlce to już nie przyszłość, a teraźniejszość sektora magazynowego, dlatego nie dziwią kolejne parki w pełni skomercjalizowane – mówi Katarzyna Osińska, Development Director z Panattoni.

Panattoni Park Kalisz

Panattoni Park Kalisz to kompleks dwóch budynków klasy A, który powstaje zgodnie z formułą Small Business Units (SBU), a dzięki projektowi umożliwiającemu elastyczne kształtowanie modułów, jego najemcami mogą być zarówno firmy z sektora produkcyjnego, jak i logistycznego. W ramach budynków, klienci mogą skorzystać z segmentów już od 1 380 m kw. Park wyróżniają również atrakcyjne warunki kształtowania powierzchni magazynowych i biurowych, a także dogodna lokalizacja. Kompleks położony jest w południowo-zachodniej części strefy przemysłowej miasta, 6 km od jego centrum, co pozwala na sprawny transport zarówno w granicach miejscowości, jak i na jej obrzeżach. Obiekt znajduje się w sąsiedztwie drogi krajowej 25 oraz 7 km od drogi nr 12, która biegnie równoleżnikowo od granicy z Niemcami po granicę z Ukrainą. Ponadto 2,5 km od kompleksu przebiega miejska obwodnica, a niecała godzina drogi dzieli Panattoni Park Kalisz od autostrady A2, łączącej Warszawę, Łódź, Poznań i Berlin.