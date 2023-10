Poczta Polska uruchomiła aplikację Pocztex Mobile; umożliwia ona śledzenie przesyłek Pocztex oraz ich obsługę za pośrednictwem urządzeń mobilnych - poinformowała w poniedziałek spółka.

Według Poczty Polskiej aplikacja Pocztex Mobile umożliwia także wyszukiwanie kodów pocztowych, placówek pocztowych, punktów partnerskich oraz automatów paczkowych Pocztex Automat, w których można odebrać i nadać przesyłki na terenie całego kraju. Aplikacja pozwala także na automatyczne uruchomienie nawigacji, kierującej do ww. miejsc.

"Osoby, które będą miały pytania związane z korzystaniem z aplikacji lub usługi kurierskiej mogą skorzystać z bazy odpowiedzi (zakładka +pomoc+) lub możliwości połączenia z konsultantami Poczty Polskiej - telefonicznie lub za pośrednictwem maila" - tłumaczy spółka.

Aby korzystać z aplikacji należy wcześniej się zarejestrować - ustanowić hasło i login, podać dane kontaktowe, zaakceptować regulamin i logowania - za pośrednictwem maila hasła albo poprzez konta Google, Apple, Facebook lub Envelo. Aplikację mobilną można pobrać za pośrednictwem App Store (telefony z systemem iOS) lub Google Play (telefony z systemem Android); jest ona bezpłatna i nie zawiera reklam, gdy użytkownik nie wyrazi zgody na komunikaty marketingowe. Brak zgód nie blokuje możliwości korzystania z aplikacji.

"Dla osób, które pobrały aplikację i założyły konto, ale z różnych powodów nie mają dostępu do telefonu a chcą korzystać z funkcjonalności Pocztex Mobile, Poczta Polska uruchomiła stronę aplikacja.pocztex.pl. Można się do niej zalogować za pomocą tych samych danych, które klient wykorzystuje przy logowaniu do aplikacji. Strona ma taką samą funkcjonalność jak aplikacja mobilna" - wskazała Poczta.

Spółka przekazała, że Pocztex Mobile jest kolejnym rozwiązaniem zwiększającym wygodę korzystania z usług Poczty Polskiej.

Poczta Polska to największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.