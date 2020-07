Podatek cukrowy od stycznia 2021 r.?

Sejm w połowie kwietnia miał głosować w sprawie uchwały Senatu, jednak odłożył prace z powodu epidemii. Jak przekazał PAP wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, ustawa wraca teraz pod obrady Sejmu.

"W szczycie epidemii podjęliśmy decyzję o odłożeniu prac nad opłatą cukrową. Wracamy do nich i uwzględniamy postulaty środowisk biznesowych, dotyczące wydłużenia terminu vacatio legis - chcemy, aby nowa opłata weszła w życie od 2021 r." - wyjaśnił wiceminister zdrowia.

Sejmowa Komisja Zdrowia uchwaliła w nocy w ustawie covidowej zmiane na 1 stycznia 2021 datę wejscia w zycie ustawy o tzw. podatku cukrowym. Czyli uchwaliła zmiane do ustawy która nie jest uchwalona. W druku 505 Komisji Zdrowia nie ma numeru dz.u i pozycji. — Andrzej Gantner (@AndrzejGantner) July 22, 2020

Ustawa wprowadza zmiany w różnych przepisach w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, m.in. opłatę cukrową i związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml tzw. małpki.

Zgodnie z tą ustawą przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia mają być zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml małpki wódki 40-procentowej, 2 zł od 200 ml małpki wódki 40-procentowej i 88 gr od 250 ml małpki wina 14-procentowego.

Ustawa zakłada też wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych, podzielonej na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml - w przeliczeniu na litr napoju. Planowanym terminem wejścia w życie ustawy był 1 lipca 2020 roku.

Senat 13 marca odrzucił tę ustawę. Podczas debaty senatorowie KO podnosili kwestie konsultacji ustawy z przedsiębiorcami. Zwracali też uwagę na potrzebę przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy, żeby wobec pandemii nie obciążać przedsiębiorców dodatkowymi kosztami.