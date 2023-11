W połowie grudnia mają ruszyć wyciągi narciarskie pod Tatrami. Z informacji przekazanych PAP przez niektóre ośrodki wynika, że tegoroczne ceny karnetów w nadchodzącym sezonie będą droższe niż w ubiegłym roku, ale skipassy w przedsprzedaży mogą być tańsze o 10-30 proc.

fot.: Sirichai/Adobe Stock/PTWP

Polskie Koleje Linowe (PKL) uruchomiły przedsprzedaż skipassów na trzy ośrodki narciarskie: Palenicę w Szczawnicy, Mosorny Groń w Zawoi oraz Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Pięciodniowy lub dzienny skipass na wyciągi w tych ośrodkach - jak podano - ma być tańszy o 30 proc. od cen, jakie będą obowiązywać w ferie.

Skipass Winter Mix obejmie pięć wybranych dni w całym sezonie, w trzech ośrodkach. Normalny karnet kosztuje 449 zł, a ulgowy 360 zł - poinformowały PKL. Jednodniowy skipass open na jeden z tych trzech ośrodków w przedsprzedaży kosztuje 99 zł, a ulgowy 79 zł.

Na razie nie podano cen karnetów na pozostałe ośrodki PKL, w tym na Kasprowy Wierch i Jaworzynę Krynicką.

Sprzedaż biletów uruchomiła też grupa Tatry Super Ski na 18 ośrodków narciarskich - m.in. w Zakopanem, Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej czy Kluszkowcach. Ceny karnetów w grupie Tatry Super Ski podrożały wobec ubiegłego sezonu. W nadchodzącym sezonie wysokim normalny karnet za jednodniowe szusowanie ma kosztować 160 zł i 150 zł za ulgowy; to o 5 zł więcej niż w minionym sezonie. Za jazdę przez siedem dni w ferie 2024 r. narciarze będą musieli zapłacić 905 zł - w ubiegły roku było 870 zł.

Jak poinformowano w sklepie internetowym Tatry Super Ski, skipassy do 19 listopada mają być tańsze o 10 proc. w porównaniu do cen w kasach ośrodków; dotyczy to karnetów jednodniowych i kilkudniowych. Sprzedaż stacjonarna skipssów rozpocznie się natomiast w dniu otwarcia sezonu. Na razie ta data nie jest znana, ale pierwsze ośrodki pod Tatrami mają ruszyć w połowie grudnia.