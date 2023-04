Biznes i technologie

26-latek odpowie za posiadanie i handel dopalaczami

Policjanci ze Stalowej Woli na Podkarpaciu zatrzymali 26-latka podejrzanego o posiadanie znacznej ilości tzw. dopalaczy. Mężczyzna odpowiadał będzie również za ich wprowadzanie do obrotu. Sąd aresztował go na trzy miesiące. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.