Na nietypowy pomysł wpadł kierowca, usiłujący przemycić do Polski przez przejście graniczne w Budomierzu na Podkarpaciu papierosy bez polskich znaków akcyzy. 45-letni Polak ukrył kontrabandę w skrytce za deską rozdzielczą samochodu.

Jak poinformowała PAP w piątek rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska, w wykryciu przemytu pomocny był pies służbowy Rico.

"Funkcjonariusze podkarpackiej KAS z Budomierza wytypowali do szczegółowej kontroli samochód osobowy, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy. Z pomocą Rico, 2-letniego labradora wyszkolonego do wyszukiwania wyrobów tytoniowych, dotarli do przerobionej skrytki za deską rozdzielczą" - dodała.

W skrytce znajdowało się w sumie 1,7 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Jak podkreśliła Chabowska, kierowca chciał uśpić czujność funkcjonariuszy i skierować ich uwagę w zupełnie inne miejsce. "W tym celu, w baku paliwa umieścił kostkę brukową w woreczkach, która miała imitować nielegalny towar. Ta skrytka również nie uszła uwadze funkcjonariuszy" - zaznaczyła.

Papierosy zabezpieczono do dalszego postępowania, prowadzonego przeciwko kierowcy. To nie pierwsza przemytnicza wpadka 45-letniego Polaka. Dlatego poza przepadkiem nielegalnego towaru, musi liczy się także z utratą samochodu przystosowanego do przemytu.